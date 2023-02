Le Mois de l'histoire des Noirs de 2023 débute aujourd'hui

OTTAWA, ON, le 1er févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, au Canada, nous célébrons le début du Mois de l'histoire des Noirs, une occasion de reconnaître et de célébrer les réalisations, la culture et le patrimoine des communautés noires et d'ascendance africaine au pays.

Depuis plus de 400 ans, les communautés noires et d'ascendance africaine au Canada jouent un rôle essentiel dans la société. Que l'on pense au Dr Clement Courtenay Ligoure, premier médecin noir de Halifax et héros local lors de l'explosion de la ville, ou à la vedette de hockey Angela James, de nombreux membres de ces communautés ont contribué à faire du pays ce qu'il est aujourd'hui.

Tous les membres des communautés noires et d'ascendance africaine au Canada ont une histoire à raconter. Le thème du Mois de l'histoire des Noirs de 2023, « À nous de raconter », souligne l'importance de faire connaître les innombrables sacrifices, réussites et triomphes qui constituent leur apport au Canada.

Dans le cadre de son engagement indéfectible à appuyer la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, le gouvernement du Canada continue de travailler pour soutenir l'autonomie sociale et économique des communautés noires et d'ascendance africaine au pays selon les thèmes internationaux de la reconnaissance, de la justice et du développement.

Depuis 2019, le gouvernement du Canada a affecté 175 millions de dollars à l'Initiative Appuyer les communautés noires du Canada, laquelle appuie les organismes qui favorisent l'inclusion et célèbrent l'apport des communautés noires et d'ascendance africaine au pays.

Notre gouvernement reconnaît que la justice ne peut être obtenue sans la mise en œuvre de nouvelles mesures pour contrer le racisme systémique envers les Noirs ici même. C'est pourquoi notre gouvernement travaille au renouvellement de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, élabore le tout premier Plan d'action de lutte contre la haine et poursuit son travail pangouvernemental pour s'attaquer à la discrimination envers les Noirs.

Afin de soutenir l'autonomie économique des communautés noires et d'ascendance africaine, 200 millions de dollars ont été affectés à la création du nouveau Fonds de dotation philanthropique dirigé par des Noirs. Le Fonds permettra de financer des organismes sans but lucratif et des organismes de bienfaisance enregistrés dirigés par des Noirs, axés sur les Noirs et axés sur les services aux Noirs. Ces organismes, qui sont sur le terrain, changent la donne dans les localités et les villes du pays.

Pour que les communautés noires et d'ascendance africaine puissent participer pleinement et équitablement à la société, nous devons poursuivre nos efforts et notre collaboration. Nous restons déterminés à édifier un pays plus juste et plus inclusif où personne n'est laissé pour compte.

L'histoire des Canadiennes et Canadiens noirs fait partie de notre histoire. À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'invite toute la population à participer aux célébrations communautaires du Mois de l'histoire des Noirs et à faire connaître les nombreuses histoires des communautés noires et d'ascendance africaine en février et toute l'année!

SOURCE Patrimoine canadien

