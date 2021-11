Aujourd'hui, le Canada souligne le 75e anniversaire de la prise de position de Viola Desmond contre la ségrégation raciale

OTTAWA, ON, le 8 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Voilà 75 ans aujourd'hui, la femme d'affaires néo-écossaise d'origine africaine Viola Desmond refusait de quitter la section « réservée aux Blancs » du cinéma Roseland à New Glasgow, en Nouvelle-Écosse. Appelée sur les lieux, la police l'expulse, la met en état d'arrestation et l'inculpe. Condamnée, elle refuse le verdict et porte sa cause en appel à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse où elle perd.

Aujourd'hui, nous commémorons son acte courageux dans la lutte pour l'égalité raciale qui a mené à la fin de la ségrégation en Nouvelle-Écosse et contribué à renforcer le mouvement des droits civils au Canada. Cet anniversaire nous offre également l'occasion de souligner la résilience, la persévérance et le leadership des Canadiennes et Canadiens noirs au fil de l'histoire.

Bien que nous ayons fait énormément de progrès pour garantir un avenir équitable pour tous, les Canadiens noirs et leurs communautés se heurtent encore aux préjugés, à la discrimination et aux obstacles qui perdurent et nuisent à leur accès à la scolarisation, aux soins médicaux et à l'emploi. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de réfléchir à l'héritage de Viola Desmond et de reconnaître le travail qui doit être fait pour lutter contre toutes les formes de racisme, de haine et de discrimination.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'encourage toute la population à découvrir le rôle important qu'a joué Viola Desmond dans le mouvement des droits civils au Canada. Pendant que nous poursuivons son travail de lutte contre le racisme systémique envers les Noirs dans notre société, il importe de réfléchir aux façons dont nous pouvons tous jouer un rôle dans l'édification d'un Canada plus équitable et plus inclusif pour tous.

