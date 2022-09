Au coucher du soleil, les communautés juives du Canada et du monde entier célèbrent Roch Hachana, le Nouvel An juif.

OTTAWA, ON, le 25 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Au coucher du soleil ce soir, les communautés juives du Canada et du monde entier se réuniront pour célébrer Roch Hachana, le Nouvel An juif.

À cette occasion, on prend le temps de réfléchir à l'année qui commence et de l'accueillir avec un optimisme renouvelé. Cette célébration rassemble les familles et les amis juifs pour prier, écouter le shofar et partager des mets traditionnels, comme des pommes enrobées de miel représentant l'espoir d'une nouvelle année douce et fructueuse.

Les Canadiennes et Canadiens juifs contribuent chaque jour à édifier un Canada plus dynamique et Roch Hachana est l'occasion de découvrir et de souligner les contributions passées et actuelles des communautés juives à notre pays. Notre gouvernement s'élèvera toujours contre l'antisémitisme et la haine.

La diversité est indissociable de l'identité canadienne et nous continuerons à bâtir une société plus inclusive pour toutes et tous. En tant que ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, je souhaite à tous ceux et celles qui célèbrent Roch Hachana une bonne santé et un heureux Nouvel An.

Shanah Tovah U'metukah!

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Arevig Afarian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 1-819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]