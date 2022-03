Aujourd'hui, de nombreux Canadiens et Canadiennes célèbrent Norouz, le début de la nouvelle année dans le calendrier persan

OTTAWA, ON, le 20 mars 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, les membres des communautés persane, afghane, kurde, zoroastrienne, bahaï, ismaélienne et centre-asiatique, au pays et partout dans le monde, célèbrent la fête de Norouz, le début de la nouvelle année dans le calendrier persan.

Cette fête ancestrale marque le premier jour du printemps. Elle célèbre le retour de la lumière et la fin des ténèbres symbolisés par l'hiver. Norouz est une fête empreinte d'espoir. C'est le moment pour familles et amis de se réunir autour d'une table de Haft Sîn afin de partager un repas festif ou de prendre part à des activités culturelles communautaires.

C'est également l'occasion pour la population canadienne d'en apprendre plus sur les nombreuses communautés qui soulignent Norouz ici au Canada et contribuent à rendre notre pays plus diversifié, plus inclusif et plus équitable.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, je souhaite bonheur et santé à tous ceux et celles qui célèbrent Norouz. Har Ruz etan Nowrouz, Nowruz etan Pyrouz.

