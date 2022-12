Déclaration du ministre Hussen à l'occasion de Noël

Ce soir, des millions de chrétiens au Canada et ailleurs dans le monde se préparent à célébrer la naissance de Jésus-Christ

OTTAWA, ON , le 24 déc. 2022 /CNW/ - Ce soir, des millions de chrétiens au Canada et ailleurs dans le monde se préparent à célébrer la naissance de Jésus-Christ. Pour l'occasion, parents et amis assisteront à la messe de minuit. Ils réfléchiront également aux enseignements en matière de compassion, de générosité et d'amour du prochain qu'a prodigués Jésus tout au long de sa vie.

À l'occasion de Noël, nombreux sont ceux qui se réunissent en famille pour décorer un sapin, accrocher des bas de Noël et vivre des moments privilégiés avec leurs proches. Au-delà des plats délicieux, des cadeaux et des films classiques de Noël, ce temps de l'année donne aux chrétiens la chance de mettre en pratique ce qu'a prêché Jésus-Christ, notamment en observant certaines valeurs comme l'empathie et l'altruisme. Non seulement ces valeurs nous unissent-elles, mais elles définissent aussi ce que nous sommes en tant que pays.

Bien que cette période de l'année apporte joie et bonheur à une grande partie de la population, les Canadiens et les Canadiennes ont également une pensée pour les gens qui ne peuvent pas être avec leur famille et leurs proches. J'invite donc tout le monde à penser aux personnes qui ne peuvent pas rentrer chez elles, parce qu'elles contribuent à la défense du Canada, entre autres raisons, et à prendre le temps d'aider ses voisins et les membres de sa communauté qui en ont le plus besoin.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'aimerais souhaiter un très joyeux Noël aux personnes qui le célèbrent ainsi qu'une merveilleuse année!

SOURCE Patrimoine canadien

