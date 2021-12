Aujourd'hui, au Canada, des millions de personnes se préparent pour Noël

OTTAWA, ON, le 24 déc. 2021 /CNW/ - La veille de Noël, les gens se préparent, aux quatre coins du pays, à passer une journée en famille, remplie de bonheur.

Noël est l'une des fêtes chrétiennes les plus importantes, car elle rappelle la naissance de Jésus. En vue des célébrations, les gens décorent la maison et un arbre, chantent des cantiques retentissants, et les jeunes, comme les moins jeunes, se font une joie de rencontrer le père Noël au centre commercial local.

Au réveil, le jour de Noël, les gens se rassemblent avec les êtres qui leur sont chers et s'échangent des présents. Ils seront nombreux à se rappeler les valeurs enseignées par Jésus, ces valeurs si précieuses en temps de pandémie. Pensons à la compassion, à la générosité et à l'altruisme. Ces valeurs font partie intégrante de notre identité et, devant l'inconnu, elles nous permettent de faire face à l'adversité.

À cause de l'émergence d'un nouveau variant de la COVID-19, les habituelles réjouissances des fêtes risquent d'être assombries pour certains. Mais, lors des périodes troubles de notre histoire, la population canadienne a toujours su se serrer les coudes pour affronter la bourrasque. Depuis toujours, les Canadiens et les Canadiennes ont à cœur de s'entraider, et c'est justement cette bienveillance qui nous aidera à surmonter cette nouvelle vague.

En cette période de rassemblements, qu'ils soient virtuels ou en personne - en toute sécurité -, j'encourage chacun et chacune de vous à réfléchir aux services que vous pouvez rendre à votre tour, ou aux gestes de bienveillance que vous pouvez poser envers les autres.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, je tiens surtout à souhaiter à tous les Canadiens et à toutes les Canadiennes paix, santé et espoir. Que vos célébrations soient réjouissantes! Soyez prudents.



