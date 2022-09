Ce soir, les communautés hindoues au Canada et ailleurs dans le monde souligneront le début de Navratri

GATINEAU, QC , le 26 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Ce soir débute Navratri, l'une des fêtes annuelles les plus importantes et sacrées du calendrier hindou.

Au cours des neuf jours et dix nuits à venir, les communautés hindoues au Canada et ailleurs dans le monde célébreront le triomphe du bien sur le mal de la déesse Durga, tout en se dévouant à nouveau au culte de la déesse Mère. Navratri rassemble les familles. De plus, il est souvent considéré comme une célébration du pouvoir des femmes, car il célèbre l'énergie féminine divine.

Pendant cette fête, les familles hindoues et leurs proches prient, échangent des vœux, chantent, dansent et observent les nombreuses traditions culturelles transmises de génération en génération. Navratri souligne également la contribution inestimable que les Canadiennes et Canadiens hindous ont apportée, et continuent d'apporter, à notre société.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'invite toute la population canadienne à découvrir le patrimoine culturel dynamique des communautés hindoues au Canada.

Je souhaite un Navratri joyeux et prospère à toutes les personnes qui le célèbrent!

Shubh Navratri!

SOURCE Patrimoine canadien

