Aujourd'hui, les chrétiens de l'Église orthodoxe de l'Est, de l'Église orthodoxe orientale et de l'Église catholique de rite oriental au Canada et ailleurs célèbrent la Pâque orthodoxe

OTTAWA, ON, le 24 avril 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, les chrétiens de l'Église orthodoxe de l'Est, de l'Église orthodoxe orientale et de l'Église catholique de rite oriental au Canada et partout dans le monde célèbrent la Pâque orthodoxe. Également connue sous le nom de Pascha, la Pâque est la fête la plus sacrée de la foi chrétienne orthodoxe. Elle commémore la résurrection de Jésus-Christ, célébrant le triomphe de la vie sur la mort et de l'espoir sur le désespoir.

Pour de nombreux chrétiens orthodoxes, la Pâque est l'occasion de se réunir en famille et entre amis afin d'assister à la messe pascale, de partager des repas festifs et de décorer des œufs. Cette fête est également l'occasion de reconnaitre la contribution passée et présente des communautés chrétiennes orthodoxes au Canada.

La Pâque orthodoxe est un moment tout particulier pour les membres de la communauté de réfléchir aux valeurs d'empathie et de compassion, valeurs dont les Canadiens et Canadiennes font preuve au quotidien.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, je souhaite une très joyeuse Pâque orthodoxe à toutes les personnes qui la célèbrent partout au pays!

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Arevig Afarian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias: Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]