OTTAWA, ON, le 15 avril 2022 /CNW/ - Ce soir, au du soleil, partout au pays et dans le monde, les communautés juives célébreront le début de la Pâque juive (Pessah), qui commémore la libération des israélites de l'esclavage dans l'Égypte ancienne durant l'Exode.

Pour l'occasion, les membres des communautés juives se réuniront autour de la table du Séder, liront la Haggadah, et dégusteront des mets symboliques tels que du matzah, du maror et du haroset. Pour de nombreuses personnes juives, la Pâque est le moment tout indiqué pour réfléchir à l'histoire de l'Exode, qui nous rappelle qu'avec de l'espoir ecoucher t de la persévérance, nous pouvons soulever les montagnes. La Pâque est également l'occasion de célébrer la communauté juive au Canada. Chaque jour, ses membres contribuent grandement à notre société et à la communauté mondiale.

Bien que la Pâque juive soit une période joyeuse placée sous le signe de la réflexion, nous devons également reconnaître que certaines forces cherchent encore à nous diviser en tant que pays. Les communautés juives au Canada et dans le monde entier font face à une hausse alarmante d'actes antisémites. C'est inacceptable, et en tant que société, nous devons condamner cette violence et continuer à nous y opposer fermement.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, je souhaite à tous ceux et celles qui célèbrent la Pâque juive des célébrations joyeuses et en toute sécurité.

Hag Pessah Sameah! חג פסח שמח!

