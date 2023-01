Aujourd'hui, nous rendons hommage à Raoul Wallenberg, un diplomate suédois et citoyen canadien honoraire, qui a sauvé des milliers de personnes juives durant la Deuxième Guerre mondiale

OTTAWA, ON, le 17 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, nous nous souvenons des gestes courageux posés par Raoul Wallenberg, le diplomate suédois qui a sauvé la vie de milliers de personnes juives durant la Deuxième Guerre mondiale.

En 1944, M. Wallenberg ouvre une ambassade de la Suède à Budapest, à une époque où 400 000 hommes, femmes et enfants juifs ont déjà été déportés par les nazis. C'est sous la protection de l'ambassade qu'il fournit des passeports de protection spéciaux appelés « schutzpasses » à 4 000 personnes juives, qui leur procurent l'immunité contre la déportation.

En six mois, il a contribué à sauver plus de 100 000 personnes juives hongroises de la persécution, plus que n'importe quel individu, organisation ou gouvernement. Lorsqu'elles ont été contraintes à entreprendre la marche de la mort en automne 1944, M. Wallenberg est personnellement intervenu à plusieurs occasions pour sauver autant de personnes qu'il le pouvait.

Pendant cette période, Raoul Wallenberg a également contribué à l'aménagement d'hôpitaux, de garderies, de soupes populaires et de plus de 30 maisons de transition pour cacher et protéger des Juifs et des Juives.

Le 17 janvier 1945, M. Wallenberg a été capturé par les forces soviétiques alors qu'elles chassaient les nazis hors de la Hongrie. Bien que les circonstances et le moment de sa mort soient inconnus, il a marqué l'histoire pour toujours. Pour ses actes de courage, Raoul Wallenberg a été nommé le tout premier citoyen d'honneur du Canada en 1985.

Aujourd'hui, la population canadienne se souvient de Raoul Wallenberg ainsi que des millions de victimes, de survivants et survivantes et de familles qui ont souffert de l'Holocauste. À l'approche de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, le 27 janvier, j'exhorte les Canadiens et Canadiennes de s'informer sur ce sombre chapitre de l'histoire et à faire en sorte que cela ne se reproduise jamais.

Le gouvernement du Canada appuiera toujours les communautés juives d'ici et d'ailleurs et il poursuivra sa lutte contre l'antisémitisme et la haine.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'invite toute la population canadienne à réfléchir aux gestes posés par Raoul Wallenberg, qui a fait preuve de compassion, de bonté et de bravoure pendant l'un des moments les plus sombres du monde.

