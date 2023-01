Les Canadiennes et les Canadiens se souviennent des victimes de l'attentat à la mosquée de Québec qui s'est produit le 29 janvier 2017.

OTTAWA, ON, le 29 janv. 2023 /CNW/ - À l'occasion de la Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie, les Canadiennes et les Canadiens se souviennent des six personnes qui ont perdu la vie et des 19 autres qui ont été blessées lors de l'attentat terroriste au Centre culturel islamique de Québec.

Aujourd'hui, nous nous souvenons d'Ibrahima Barry, de Mamadou Tanou Barry, de Khaled Belkacemi, d'Abdelkrim Hassane, d'Azzeddine Soufiane et d'Aboubaker Thabti.

Ils étaient des pères, des fils, des maris, des amis et des collègues. Alors que la population canadienne honore leur mémoire, nos pensées se tournent vers leur famille et vers les nombreuses autres personnes dont la vie a changé à jamais en raison de cet acte d'islamophobie violent et insensé. Nous nous joignons aux Canadiennes et aux Canadiens musulmans pour partager leur profonde peine, tout en reconnaissant que le traumatisme causé par cet attentat est ressenti encore à ce jour.

Notre gouvernement demeure inébranlable dans sa lutte contre l'islamophobie et la haine, et nous continuerons à agir. Pour faire avancer notre lutte, nous avons récemment annoncé la nomination d'Amira Elghawaby à titre de première représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie.

La représentante spéciale Elghawaby jouera un rôle capital dans les efforts pour combattre l'islamophobie, le racisme systémique et l'intolérance religieuse que subissent les communautés musulmanes canadiennes, tout en mettant en valeur la vaste contribution de leurs membres à notre pays.

Depuis 2019, le gouvernement du Canada a investi près de 100 millions de dollars dans la stratégie canadienne de lutte contre le racisme, dans le but de compléter ses efforts et ses programmes visant à éliminer les injustices. Il y a un an à peine, un montant additionnel de 85 millions de dollars a été annoncé dans le budget de 2022, pour soutenir le travail en cours afin de lancer une nouvelle stratégie de lutte contre le racisme et un plan d'action national de lutte contre la haine.

Le financement de la nouvelle stratégie de lutte contre le racisme et du plan d'action national de lutte contre la haine prévoira une aide pour les projets communautaires visant à garantir que les Canadiennes et les Canadiens racisés et les minorités religieuses puissent accéder aux ressources qui soutiennent leur pleine participation à l'économie canadienne, tout en sensibilisant les gens aux questions qui se greffent au racisme et à la haine, dont l'islamophobie, au Canada.

Il reste encore du travail à faire pour lutter contre l'islamophobie, la haine et la discrimination. Notre gouvernement continuera à travailler activement avec les communautés canadiennes musulmanes dans cette lutte importante.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'encourage toute la population canadienne à prendre un moment pour se souvenir des vies sauvagement fauchées au Centre culturel islamique de Québec, ainsi qu'à réitérer son engagement envers notre lutte collective contre l'islamophobie, quel que soit le lieu où elle se manifeste au Canada.

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Brittany Hendrych, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]