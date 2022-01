Aujourd'hui, nous célébrons les nombreuses cultures dynamiques du continent africain et des diasporas africaines dans le monde entier

OTTAWA, ON, le 24 janv. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, nous célébrons les nombreuses cultures dynamiques de tout le continent africain et des diasporas africaines du monde entier.

La Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante est une excellente occasion de promouvoir la nécessité du développement durable, du dialogue et de la paix dans le monde, tout en soulignant comment ces cultures ont grandement contribué à bâtir un Canada plus fort.

La diversité est un fait; l'inclusion, par contre, est un choix. Dans le cadre de son engagement à promouvoir les objectifs de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, le gouvernement du Canada soutient l'autonomisation sociale et économique de la population canadienne noire et des communautés d'ascendance africaine. Nous y parvenons grâce à des projets comme le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires et l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada.

Nous reconnaissons également qu'il faut faire davantage pour lutter contre le racisme à l'égard des personnes noires dans tous les aspects de notre société. De plus, nous restons déterminés à nous attaquer à toutes les formes de racisme, de discrimination et de haine par l'entremise du Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme.

Les cultures africaines et afro-descendantes font du Canada ce qu'il est aujourd'hui. À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'invite la population canadienne à en apprendre davantage sur la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante ainsi qu'à célébrer les nombreuses cultures qui rendent la société canadienne ouverte et inclusive.



SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Arevig Afarian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]