Déclaration du ministre Hussen à l'occasion de la Journée de l'Imamat

Aujourd'hui, les musulmans ismaéliens au Canada et dans le monde entier soulignent la Journée de l'Imamat

OTTAWA, ON, le 11 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, en ce 65e anniversaire de l'accession de Son Altesse le prince Karim Aga Khan IV en tant qu'imam, les musulmans ismaéliens au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent la Journée de l'Imamat.

Sans relâche, l'Aga Khan prône des valeurs qui sont aussi très chères aux Canadiens et aux Canadiennes, des valeurs telles que la compassion, le pluralisme, la générosité, la diversité et le respect des droits de la personne. Fondateur et président du Réseau Aga Khan de développement, Son Altesse a mené à bien de nombreuses œuvres philanthropiques et humanitaires qui ont contribué à améliorer la qualité de vie de la communauté musulmane ismaélienne, ainsi que celle de centaines de millions de personnes partout sur la planète.

L'Aga Khan demeure un fervent défenseur de la paix et du pluralisme, et nous sommes honorés de compter au pays de nombreux centres ismaéliens, dont le Centre mondial du pluralisme, à Ottawa, et le Musée Aga Khan, à Toronto. En raison de son immense contribution, c'est avec beaucoup de fierté que nous avons nommé l'Aga Khan citoyen canadien honoraire en 2010.

La Journée de l'Imamat est le moment idéal pour en apprendre plus sur la contribution - passée et actuelle - des musulmans ismaéliens au pays que nous connaissons et aimons tous. Malheureusement, nous devons aussi reconnaître la triste réalité : la communauté continue de faire face à l'islamophobie, à la haine et à la discrimination.

La haine n'a pas sa place au Canada. Notre gouvernement appuie les Canadiens musulmans, et il continuera de lutter contre l'islamophobie et la violence alimentée par la haine.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'offre mes meilleurs vœux à Son Altesse le prince Karim Aga Khan IV à l'occasion de l'anniversaire de son accession en tant qu'imam, ainsi qu'à tous ceux et celles qui célèbrent la Journée de l'Imamat.

Khushiali Moubarak!

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Médias seulement, veuillez communiquer avec : Arevig Afarian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 1-819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]