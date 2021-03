Déclaration du ministre Guilbeault à l'occasion du rendez-vous annuel « Une heure pour la Terre »

Aujourd'hui, participons au rendez-vous annuel « Une heure pour la Terre »

OTTAWA, ON, le 27 mars 2021 /CNW/ - En cette journée d'action annuelle du mouvement « Une heure pour la Terre », je réaffirme mon engagement inébranlable envers l'environnement, une conviction que partagent des millions de personnes aux quatre coins de la planète. Dans la lutte contre les changements climatiques, chaque geste, si petit soit-il, compte vraiment et, collectivement, notre impact sur l'environnement est réel.

C'est d'ailleurs avec cette même stratégie que nous faisons face à la pandémie de COVID-19. En effet, la crise sanitaire et la crise climatique se ressemblent. Toutes deux ont des répercussions énormes sur la santé, les structures sociales et l'économie, et elles frappent plus particulièrement les populations fragilisées, comme les aînés, les femmes, les jeunes, les personnes noires ou racisées, les peuples autochtones, les personnes en situation de handicap et les Néo-Canadiens. Ces deux crises nous obligent à participer aux efforts, à poser des gestes concrets et à garder le cap.

Des solutions existent pour enrayer les menaces sur ces deux fronts. Au gouvernement du Canada, nous reconnaissons les inégalités que ces deux crises ont mises en lumière et nous sommes bien décidés à agir. En prenant le virage vert, nous reconstruirons, en mieux. Le plan de relance que nous élaborons, qui comprend la création d'un million d'emplois, rendra l'économie plus verte, inclusive, résiliente et compétitive. En outre, nous demeurons fermement résolus à dépasser les objectifs que le Canada s'est fixés dans l'Accord de Paris ainsi qu'à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Nous sommes d'ailleurs dans la bonne voie. Le 8 février, l'Institut canadien pour des choix climatiques (ICCC) remettait son rapport intitulé Vers un Canada carboneutre. Dans ce rapport, on estime qu'en continuant à mettre en œuvre des politiques ambitieuses, nous irons au-delà de notre cible actuelle de réduction des émissions de gaz à effet de serre au Canada. La carboneutralité du pays est possible, et ce, au profit de tous les Canadiens et Canadiennes.

À Patrimoine canadien, nous travaillons de concert avec les provinces, les territoires, les municipalités, les peuples autochtones et toutes les parties prenantes pour intégrer le virage vert dans les politiques et les programmes. Dans une lettre récemment adressée aux organismes et sociétés de la Couronne relevant du Ministère, j'ai sollicité l'adhésion aux objectifs de la Stratégie pour un gouvernement vert. Cette stratégie, qui guide les opérations internes du gouvernement du Canada en vue d'atteindre la cible de zéro émission nette d'ici 2050, exige que chaque organisme effectue l'inventaire de ses émissions de gaz à effet de serre, afin d'être en mesure d'évaluer les avancées et d'être redevable envers les Canadiens et les Canadiennes. Elle énonce aussi les mesures rigoureuses à mettre en place pour réduire les émissions de nos bâtiments, de nos parcs de véhicules, de nos activités de sûreté et de sécurité nationales et de nos achats, et pour veiller à ce que nos activités et nos actifs résistent bien aux changements climatiques.

De plus, nous appuyons les milieux des arts, de la culture, du patrimoine et du sport dans leur transition écologique. Un éventail de tables rondes sur l'environnement, qui se sont tenues à l'automne 2020, nous ont permis de faire l'état des lieux avec nos partenaires et de planifier ensemble les prochaines étapes. Patrimoine canadien salue le travail qu'accomplissent les organismes voués aux arts, à la culture, au patrimoine et au sport pour faire face à la crise climatique, et il a sollicité leur expertise pour explorer les façons dont il peut soutenir leurs efforts. Par exemple, en février, nous avons annoncé l'octroi d'importants investissements qui visent à atteindre la norme carbone net zéro pour la nouvelle installation partagée de la Bibliothèque publique d'Ottawa et de Bibliothèque et Archives Canada, qui sera bientôt construite au centre-ville d'Ottawa.

Nous travaillons conjointement avec les musées nationaux pour sensibiliser davantage la population canadienne sur les changements climatiques. Nous collaborons aussi avec le ministre de l'Environnement et du Changement climatique en vue d'offrir une orientation plus claire sur la façon dont les lieux patrimoniaux nationaux devraient être désignés et préservés.

Enfin, à Patrimoine canadien, les actions environnementales font partie intégrante de nos décisions quotidiennes. À partir de cette année, le Ministère s'engage à compenser financièrement ses émissions de gaz à effet de serre, en investissant tous les ans dans le Fonds pour un gouvernement vert. Pour ma part, il était clair que ma voiture ministérielle doive être entièrement électrique et que je ne voyage pas en avion sans compenser les émissions des trajets par l'achat de crédits de carbone.

Nous venons de vivre une année éprouvante et nous aurions tous besoin d'une pause. Mais il faut tenir le coup! Aujourd'hui, participons virtuellement au rendez-vous annuel « Une heure pour la Terre »!

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Camille Gagné-Raynauld, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca