Le gouvernement du Canada émet une déclaration pour souligner le Mois du patrimoine portugais

OTTAWA, ON, le 1er juin 2025 /CNW/ - En juin, nous sommes heureux de souligner le Mois du patrimoine portugais, une occasion de célébrer l'histoire et la culture de la communauté luso-canadienne, qui fait partie intégrante de notre tissu national.

Les Portugais et Portugaises ont fait du Canada leur terre d'accueil dès le début des années 1950 - la majorité d'entre eux provenant des archipels des Açores et de la Madère - en quête d'une vie meilleure. Munis de leur courage et de leur volonté, ils se sont implantés en sol canadien pour créer le pays que nous chérissons aujourd'hui.

Plus de 500 ans après que les premiers explorateurs portugais ont posé les pieds au Canada, on y retrouve aujourd'hui près de 500 000 personnes d'origine portugaise. Installées dans toutes nos grandes villes, elles forment l'une des plus importantes diasporas portugaises au monde. De plus, elles excellent dans une variété de domaines. De l'éducation à la politique, en passant par les arts, les finances et le service communautaire, les membres des communautés luso-canadiennes rendent le Canada plus fort par leur dynamisme et leur travail acharné.

Tout au long de juin, j'invite la population à célébrer l'héritage et la culture des Luso-Canadiennes et Luso-Canadiens, ainsi qu'à souligner le Jour du Portugal, le 10 juin. Le Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas est le moment tout indiqué pour réfléchir à ce qui nous unit et reconnaître à quel point nos concitoyennes et concitoyens d'origine portugaise ont contribué à notre culture et à notre diversité.

Bon Mois du patrimoine portugais!

SOURCE Patrimoine canadien

