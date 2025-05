Le 1er juillet, la culture, l'identité et la fierté canadiennes rayonneront! Soyez de la fête!

OTTAWA, ON, le 29 mai 2025 /CNW/ - Durant la fête du Canada, les Canadiennes et Canadiens d'un océan à l'autre célébreront le meilleur pays au monde.

C'est avec enthousiasme que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a dévoilé aujourd'hui la programmation officielle de la fête du Canada 2025. Les festivités du 1er juillet nous donneront l'occasion de célébrer notre unité et d'exprimer notre fierté nationale, tout en affirmant notre souveraineté, notre identité et notre culture.

Célébrons notre Canada, fort et fier

Cette année plus que jamais, c'est l'occasion parfaite de brandir fièrement notre drapeau et de faire connaitre au monde entier tout ce qui nous rend forts et fiers. Les Canadiens et Canadiennes sont invités à prendre part aux festivités dans leurs communautés, partout au pays, et au cœur de la région de la capitale du Canada.

Cérémonie nationale du midi

Le coup d'envoi officiel des célébrations sera donné durant la cérémonie nationale du midi, présentée en direct du parc des Plaines-LeBreton à Ottawa dès midi (HE) et diffusée sur CBC, CBC News Network, CBC Gem, CBC Radio, la chaine YouTube de CBC News et les chaines de diffusion en continu de CBC News, ainsi que sur ICI RDI, ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV. Vous verrez sur scène :

Amanda Marshall Rafaëlle Roy Garou Alli Walker Thompson Egbo-Egbo Sonia Benezra (animatrice)

Spectacle national du soir

En soirée, une vague de rouge et de blanc déferlera sur le parc des Plaines-LeBreton avec un spectacle qui enflammera la foule assemblée dans la capitale et résonnera aux quatre coins du pays, de 20 h à 22 h (HE).

En direct d'Ottawa, avec des segments spéciaux depuis Summerside (Île-du-Prince-Édouard), Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) et Vancouver (Colombie-Britannique), vous verrez défiler sur scène les artistes et invités spéciaux canadiens suivants :

Sarah McLachlan Muzion Cœur de Pirate Billie du Page Josh Ross Morgan Grace Tom Cochrane Blue Rodeo (Summerside) Mitsou Alex Wells (Vancouver) Amanda Marshall Dear Rouge (Vancouver) Roch Voisine Crook The Kid (Yellowknife) Randy Bachman Brenda Montana (Yellowknife) Édith Butler Jeff Douglas (invité spécial) TALK Katherine Levac (invitée spéciale) Dumas & Ivan Boivin-Flamand Les Sœurs Bégin (invitées spéciales) Fredz Enola Bedard (invitée spéciale) Aasiva



Animé par Isabelle Racicot, le spectacle du soir sera diffusé en direct sur CBC, CBC News Network, CBC Gem, CBC Radio, la chaine YouTube de CBC News et les chaines de diffusion en continu de CBC News, ainsi que sur ICI TÉLÉ, ICI TOU.TV et Radio-Canada.ca.

Pour se mettre dans l'ambiance des célébrations, il suffit d'écouter la liste de lecture officielle de la fête du Canada et de partir à la découverte des artistes qui occuperont le devant de la scène le 1er juillet.

La station Ô Canada!

À l'occasion de la fête du Canada, les gens au Canada seront invités à enregistrer une courte vidéo pour exprimer ce qui les rend fiers d'être Canadiens. Pour ce faire, ils peuvent visiter le site Web de la station Ô Canada! ou se rendre à l'une des bornes vidéo installées dans plusieurs des grandes gares VIA Rail à travers le pays.

Afin de faire briller la fierté canadienne, certaines de ces vidéos se retrouveront dans la diffusion du spectacle national du soir sur les ondes de Radio-Canada et CBC. De plus, chaque vidéo soumise donne la chance aux personnes admissibles de remporter un voyage à bord de VIA Rail Canada.

Vivre la fête du Canada en plein cœur de la région de la capitale

Célébrer la fête du Canada en plein cœur de la capitale de notre pays est une expérience unique. Ottawa et Gatineau seront encore cette année le théâtre de festivités incontournables : spectacles, activités pour toute la famille et bien sûr, le majestueux feu d'artifice de la fête du Canada Tim Hortons.

Participez aux activités gratuites dans plusieurs lieux clés : 4 sites officiels, 4 ambiances différentes

Parc des Plaines-LeBreton

Activités interactives pour tous : animation Sur le plancher de danse avec plusieurs danseurs professionnels (dont les Sœurs Bégin), courts-métrages en plein air, performance électrisante de DJ Miss Shelton, et bien plus.

Activités interactives pour tous : animation Sur le plancher de danse avec plusieurs danseurs professionnels (dont les Sœurs Bégin), courts-métrages en plein air, performance électrisante de DJ Miss Shelton, et bien plus. Colline du Parlement

Site emblématique mettant à l'honneur des traditions canadiennes : musique de la Garde de cérémonie, concert du Corps de cornemuses, démonstrations aériennes des Snowbirds, et la diffusion en direct de la cérémonie nationale du midi et du spectacle national du soir sur écran géant.

Site emblématique mettant à l'honneur des traditions canadiennes : musique de la cérémonie, concert du Corps de cornemuses, démonstrations aériennes des Snowbirds, et la diffusion en direct de la cérémonie nationale du midi et du spectacle national du soir sur écran géant. Cour suprême du Canada (NOUVEAU)

Nouvel espace convivial et familial qui vous offre une multitude d'activités telles que des ateliers de yoga et de percussions ainsi que la diffusion en direct des deux célébrations nationales.

Nouvel espace convivial et familial qui vous offre une multitude d'activités telles que des ateliers de yoga et de percussions ainsi que la diffusion en direct des deux célébrations nationales. Vieux-Hull

Une ambiance festive avec des activités familiales durant la journée et des spectacles captivants en soirée par des artistes de renom.

Consultez le site Web de la fête du Canada pour découvrir toutes les activités.

Citations

« Cette année, plus que jamais, le Canada brillera par son énergie collective, sa diversité et l'esprit d'unité qui nous unit d'un océan à l'autre. Que vous soyez ici au pays ou à l'étranger, le 1er juillet est l'occasion de se retrouver, d'écouter de la bonne musique, de partager nos histoires et de réfléchir à ce qui nous rend si uniques. En tant que pays, nous formons une mosaïque vibrante qui se renforce lorsque nous honorons les liens qui nous unissent et lorsque nous célébrons ensemble. À l'occasion de la fête du Canada, je vous invite à participer aux festivités afin que nous puissions élever nos voix, agiter nos drapeaux et, ensemble, démontrez au monde entier ce que signifie être fièrement canadien. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Notre partenariat avec Patrimoine canadien repose sur des valeurs communes : la célébration de notre culture, la valorisation de notre diversité et le désir de rassembler les gens d'un océan à l'autre. Chez VIA Rail, nous croyons que le train est bien plus qu'un moyen de transport : c'est un lien entre les personnes, les régions et les histoires qui nous unissent. Avec la station Ô Canada!, nous sommes fiers de contribuer à créer un espace où ces histoires peuvent être racontées et célébrées partout au pays. »

- Jonathan Goldbloom, président du Conseil d'administration, VIA Rail Canada

Les faits en bref

Le 1er juillet 2025 marquera le 158e anniversaire de la Confédération.

Du 29 mai au 2 juillet, chaque vidéo admissible enregistrée à une station Ô Canada! ou en ligne donnera droit à une chance de remporter l'un des 2 voyages inoubliables à bord de VIA Rail, d'une valeur maximale de 15 000 $ chacun.

Partout au pays, on pourra regarder la diffusion de la cérémonie nationale du midi et du spectacle national du soir sur les plateformes de Radio-Canada et de CBC.

La Cour suprême fête ses 150 ans et devient un site officiel des célébrations de 2025. Pour l'occasion, le public sera invité à visiter gratuitement le plus haut tribunal du pays.

En 2025, la fête du Canada prend une signification toute particulière alors que nous célébrons les 60 ans de notre drapeau national. Tout au long des festivités, nous rendrons hommage à ce symbole emblématique de notre fierté et de notre unité.

Les personnes qui souhaitent devenir bénévoles pour les célébrations de la fête du Canada à Ottawa et à Gatineau sont invitées à s'inscrire d'ici le 17 juin.

Patrimoine canadien tient à remercier tous les commanditaires de la fête du Canada de 2025 : Tim Hortons, Tigre Géant, VIA Rail Canada, Le club de hockey des Sénateurs d'Ottawa, GoodLife Fitness, Queues de Castor et Haribo.

