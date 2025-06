Le gouvernement du Canada fait une déclaration pour souligner le Mois du patrimoine philippin

OTTAWA, ON, le 1er juin 2025 /CNW/ - Le Mois du patrimoine philippin débute aujourd'hui. C'est l'occasion de souligner les réalisations et les expériences de la troisième communauté asiatique en importance au pays.

La communauté philippino-canadienne, qui compte près d'un million de membres, est actuellement l'une des populations à la plus forte croissance au Canada. Elle a joué un rôle essentiel dans l'édification d'un pays plus fort et plus dynamique.

Malheureusement, les célébrations de cette année sont assombries par l'horrible attaque perpétrée au festival Lapu-Lapu de Vancouver, le 26 avril, qui a tué 11 personnes et a fait de nombreux blessés. Cet acte de violence insensé a profondément affecté non seulement la communauté philippine, mais aussi l'ensemble de la population canadienne.

Alors que nous éprouvons des sentiments de chagrin et de perte, nous sommes solidaires et pleins d'espoir. Que le mois de mai reste un symbole d'unité, de résilience et de force face à l'adversité.

Les Canadiens et les Canadiennes d'origine philippine ont contribué de façon durable à écrire la passionnante histoire du pays et ils façonnent son avenir. Les membres de la communauté se démarquent dans divers domaines, notamment la santé, l'entrepreneuriat, les arts, les sports, les sciences, la finance, la justice sociale et la politique. Ils font partie intégrante du pays et ils ont joué un rôle clé pour édifier la société unifiée et inclusive dont nous sommes si fiers aujourd'hui.

En juin, j'invite tout le monde à en apprendre davantage sur les riches traditions et l'histoire de la communauté philippino-canadienne. Et à toutes les personnes qui célèbrent l'indépendance des Philippines le 12 juin, je vous souhaite un joyeux 127e anniversaire.

Magkakasama tayo! Nous sommes solidaires.

SOURCE Patrimoine canadien

