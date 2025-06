Le gouvernement du Canada fait une déclaration pour souligner le Mois du patrimoine italien

OTTAWA, ON, le 1er juin 2025 /CNW/ - En juin, nous célébrons le Mois du patrimoine italien. Présentes au Canada depuis les années 1880, les personnes d'ascendance italienne font partie intégrante de la société et la rendent plus dynamique.

La première communauté italienne au pays comptait environ 2 000 membres à la fin du 19e siècle. Dans le recensement de 2021, plus de 1,5 million de personnes ont affirmé avoir des origines italiennes. Le Canada est fier du dynamisme culturel qu'apporte au pays cette communauté, qui est l'une des plus grandes diasporas italiennes dans le monde. Depuis plusieurs générations, les personnes d'ascendance italienne enrichissent la société grâce, entre autres, aux quartiers appelés « Petite Italie », qu'abritent de nombreuses grandes villes canadiennes et qui rendent le pays plus diversifié et plus ouvert sur le monde.

La contribution de ces personnes ne se limite toutefois pas aux portes de ces quartiers. Leur apport est notable dans des domaines comme la finance, la politique, la gastronomie, la musique, l'entrepreneuriat, l'éducation et les sciences, entre autres.

Le Mois du patrimoine italien nous offre l'occasion de reconnaître les riches cultures et traditions des Canadiens et Canadiennes d'origine italienne et de célébrer l'esprit communautaire qui nous unit. Profitons-en donc pour tisser des liens entre nous et découvrir le patrimoine de nos voisins et voisines d'ascendance italienne!

Bon Mois du patrimoine italien à tous et à toutes!

