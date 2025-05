Les médias sont invités au dévoilement de la programmation et des artistes qui se produiront sur scène dans le cadre des célébrations nationales de la fête du Canada.

OTTAWA, ON, le 28 mai 2025 /CNW/ - Patrimoine canadien invite les médias à découvrir jeudi la programmation et les artistes qui se produiront sur scène dans le cadre de la fête du Canada 2025. L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, et Jonathan Goldbloom, président du Conseil d'administration de VIA Rail Canada, participeront au dévoilement.

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce doivent confirmer leur présence en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 7 h, le jeudi 29 mai. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le jeudi 29 mai 2025

HEURE :

9 h

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]