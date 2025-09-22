Le gouvernement du Canada publie une déclaration à l'occasion de Roch Hachana, le Nouvel An juif

OTTAWA, ON, le 22 sept. 2025 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Le Nouvel An juif débutera au coucher du soleil ce soir. Roch Hachana est une célébration de deux jours à laquelle participent les communautés juives au Canada et ailleurs dans le monde. Elle marque le début des Grandes Fêtes qui se terminent par Yom Kippour.

Au cours de la célébration, de nombreuses personnes se rendent à la synagogue pour prier et écouter le son du shofar, un instrument qui est habituellement fabriqué à partir d'une corne de bélier. Le son caractéristique du shofar appelle à la réflexion spirituelle, au repentir et à un lien particulier avec le divin. Les familles et les proches se réunissent ensuite pour partager un repas et se souhaiter une année pleine de promesses. La tradition veut que l'on mange des pommes nappées de miel dans l'espoir que la nouvelle année soit douce.

Les Canadiennes et Canadiens juifs ont apporté, et apportent encore, une contribution importante à l'identité et à la diversité de la société canadienne. Roch Hachana offre à la population canadienne de toutes les confessions l'occasion de réaffirmer son soutien indéfectible à la lutte contre l'antisémitisme.

Les communautés juives ne sont pas seules. Notre gouvernement reste déterminé à faire en sorte que toutes les personnes juives au Canada puissent pratiquer librement leur religion et célébrer leur culture en toute sécurité. Nous nous opposons fermement à l'antisémitisme et à toutes les autres formes de haine qui touchent toutes les communautés canadiennes et mettent en péril notre tissu social.

En 2024, nous avons lancé deux nouvelles initiatives : la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028 et le Plan d'action canadien de lutte contre la haine. Elles visent à mieux prévenir, déceler et combattre le racisme, la discrimination raciale et la haine, y compris l'antisémitisme. L'un des éléments clés du Plan d'action est le nouveau Programme pour la sécurité communautaire du Canada, qui soutient les communautés à risque en leur octroyant des fonds et des ressources indispensables à leur protection. Le Plan d'action prévoit également du financement pour préserver le souvenir de l'Holocauste, notamment en construisant le nouveau Musée de l'Holocauste Montréal et en créant le Programme national de commémoration de l'Holocauste, dont les premiers bénéficiaires ont été annoncés. Le gouvernement du Canada a également publié le Guide canadien sur l'antisémitisme selon la définition opérationnelle de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (AIMH), un outil essentiel pour aider les Canadiennes et Canadiens à mieux reconnaître et combattre l'antisémitisme.

Les personnes juives ont contribué à façonner le Canada fort que nous connaissons aujourd'hui, et continuent de rendre notre pays plus dynamique. Nous souhaitons à toutes les communautés juives au Canada et ailleurs une nouvelle année enrichissante, où règnent la santé et le bonheur.

Shana Tova U'metuka! »

