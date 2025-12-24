Le gouvernement du Canada publie une déclaration pour souligner la fête de Noël

OTTAWA, ON, le 24 déc. 2025 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui et demain, des milliards de personnes chrétiennes partout dans le monde se rassemblent pour célébrer Noël, la fête de la nativité.

Pour certaines communautés, cette fête souligne la naissance de Jésus-Christ, symbole d'espoir et d'un monde nouveau. Pour de nombreuses familles, il s'agit d'une période de réjouissances, de repas animés et de moments passés avec leurs proches. Pour les enfants, déballer des cadeaux sous le sapin et jouer à l'extérieur sont souvent des souvenirs précieux qui resteront gravés dans leur mémoire toute leur vie.

Noël est aussi un temps empreint d'un sentiment de solidarité et de partage qui nous invite à tendre la main aux plus démunis de notre société. Il suffit parfois d'un appel, d'un don, d'une visite ou d'une écoute véritable pour aider son prochain. Cette connexion est ce qui nous rend plus vivants et plus humains; et en ces fêtes de fin d'année, tournons nos cœurs vers les personnes vulnérables.

Noël est finalement un synonyme de paix et de trêve. Puissions-nous ressentir cette unité pour l'année à venir et œuvrer ensemble pour un monde plus juste, plus solidaire et plus pacifique.

En cette période festive, je tiens à offrir à tout le monde mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de paix! »

