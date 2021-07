OTTAWA, ON, le 1er juill. 2021 /CNW/ - En cette fête du Canada, réfléchissons à la manière dont nous pourrions, en tant que pays, faire en sorte que tout le monde au Canada se sente en sécurité et ait accès à des chances égales au sein de notre société.

Nous avons fait preuve de compassion et de résilience tout au long de la pandémie. Dans le respect des lignes directrices concernant la COVID-19, les Canadiens et Canadiennes ont gardé le contact avec les autres et ont aidé leur famille, leurs amis et leurs voisins à traverser cette période difficile. Nous pouvons être fiers et reconnaissants envers tous les premiers intervenants, professionnels de la santé et travailleurs de première ligne qui ont travaillé sans relâche en ces temps incertains.

Comme de nombreux Canadiens, je suis choqué et horrifié par la découverte de tombes d'enfants non identifiées sur les terrains ou à proximité des terrains d'anciens pensionnats indiens. Des commémorations ont eu lieu dans tout le Canada pour pleurer ces enfants dont la vie a été écourtée et pour rendre hommage aux disparus, aux familles laissées derrière et aux survivants des pensionnats.

Beaucoup de travail reste à faire sur le chemin de la vérité et de la réconciliation, et nous avons tous un rôle à jouer. Le projet de loi sur la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation a récemment reçu la sanction royale, ce qui signifie que les Canadiens et Canadiennes rendront hommage aux survivants, à leur famille et à leurs communautés chaque année le 30 septembre. Cette journée fera en sorte que l'histoire tragique et les séquelles des pensionnats demeurent une composante essentielle du processus de réconciliation.

Je vous invite à prendre un moment aujourd'hui pour vous renseigner sur le rôle de nos institutions dans la mise en place du système de pensionnats, à remettre en question vos propres points de vue et hypothèses, et à explorer la richesse et la diversité des cultures, des voix, des expériences et des histoires des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nous devons engager un dialogue ouvert et constructif afin que toutes et tous puissent tirer des leçons des atrocités et de la violence systémique commises envers les Autochtones, ainsi qu'honorer leurs cultures, leurs traditions et leurs langues, ainsi que leur importante contribution au Canada.

Pour avancer vers un avenir meilleur, nous devons examiner les aspects troublants de notre histoire et la réalité présente du racisme systémique, des traumatismes et de la négligence qui continuent de causer des préjudices à de nombreuses communautés au Canada. Notre pays devrait être un lieu où nous pouvons tous vivre ensemble en harmonie. L'inclusion n'est pas un simple mot, c'est un état d'esprit qui demande du travail et de l'engagement. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour vaincre la haine et le racisme.

Bien que nous ayons beaucoup de travail à faire, je partage l'espoir que nous pouvons accomplir de grandes choses ensemble et créer une société plus inclusive, empathique et diversifiée, où chaque personne a un rôle à jouer dans la construction d'un Canada meilleur.

Cette année, plus que jamais, la fête du Canada nous invite à faire preuve d'empathie et de compréhension, et à nous conscientiser. Je vous encourage à créer une fête du Canada spéciale à la maison. Participez aux activités qui ont lieu dans tout le pays et appuyez nos fantastiques artistes canadiens. Ne ratez pas le programme de la soirée de la fête du Canada qui met en valeur la diversité artistique du Canada, notamment les talentueux artistes autochtones.

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Camille Gagné-Raynauld, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias : Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca