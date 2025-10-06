Le gouvernement du Canada publie une déclaration pour souligner la Fête de la mi-automne

OTTAWA, ON, le 6 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Ce soir, en ce 15e jour du 8e mois lunaire, les membres des communautés chinoises, coréennes, japonaises, vietnamiennes et d'autres communautés asiatiques au Canada et partout dans le monde souligneront la Fête de la mi-automne.

Cette célébration symbolise l'unité familiale et la joie des retrouvailles avec les êtres chers. Au cœur des réjouissances, on retrouve de précieuses traditions telles que partager des gâteaux de lune, allumer des lanternes colorées, admirer la pleine lune à son apogée et rendre hommage aux ancêtres en signe de gratitude pour les récoltes. Cette fête est aussi l'occasion de faire le bilan de l'année qui s'achève et d'envisager l'avenir avec un espoir nouveau.

À la lumière de la lune ce soir, soyons fiers de la force de notre pays, qui est enracinée dans l'inclusion et enrichie par la diversité qui nous unit.

Que la Fête de la mi-automne apporte succès, santé et harmonie à toutes les personnes qui la célèbrent! »

SOURCE Patrimoine canadien

