Le gouvernement du Canada publie une déclaration pour souligner Diwali

OTTAWA, ON, le 20 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui et demain, nous nous joignons aux communautés hindoues, sikhes, jaïnes et bouddhistes au Canada et ailleurs dans le monde pour souligner Diwali, également connu sous le nom de fête des Lumières.

Diwali l'une des fêtes les plus célébrées en Inde et par les diasporas indiennes du monde entier. Il offre aux familles et amis l'occasion de se réunir, d'échanger des vœux et d'allumer des diyas, soit des lampes à huile en argile. Ces célébrations dynamiques comprennent également des feux d'artifice, des œuvres d'art colorées appelées rangolis qui ornent les maisons et des repas festifs avec leurs êtres chers.

Symbolisant le triomphe de la lumière sur les ténèbres et du bien sur le mal, Diwali est une fête empreinte d'espoir. Il nous rappelle que, peu importe, les difficultés et les défis auxquels nous faisons face, nous avons la force de les surmonter et de continuer à travailler pour le bien commun.

Je souhaite un Diwali joyeux et coloré à toutes les personnes qui le soulignent ici au Canada et ailleurs. La mosaïque de célébrations et de traditions rend notre pays encore plus fort.

Shubh Diwali! »

