Déclaration du ministre Guilbeault à l'occasion de la clôture de l'Année internationale des langues autochtones

Cette année, le Canada s'est joint au reste du monde pour célébrer les langues autochtones

OTTAWA, le 17 déc. 2019 /CNW/ - La langue représente l'unicité d'un peuple. Elle vit en nous et nous vivons à travers elle. Elle nous définit et nous unit.

Pourtant, aujourd'hui, les trois quarts des 90 langues autochtones au Canada sont désignées par l'UNESCO comme en danger. Il y a urgence d'agir. C'est pourquoi, en 2019, le Canada s'est joint aux nations du monde entier pour célébrer l'Année internationale des langues autochtones proclamée par l'UNESCO. Nous reconnaissons que les langues autochtones sont fondamentales pour l'identité et les cultures des peuples autochtones, ainsi que pour leurs liens avec la terre, leur spiritualité, leur vision du monde et leur avenir.

L'année 2019 marque une année charnière pour la réconciliation avec les peuples autochtones. Les peuples autochtones et le gouvernement du Canada ont déployé des efforts en vue de la réappropriation, de la revitalisation, du maintien et du renforcement des langues autochtones au Canada.

Tout au long de l'année, les peuples autochtones et le gouvernement ont uni leurs forces pour célébrer la richesse des cultures et des langues autochtones, financer des projets et des activités communautaires et légiférer pour préserver ces langues.

Cette année marquait le 10e anniversaire du Mois national de l'histoire autochtone. Des activités de commémoration et des festivités se sont déroulées partout au pays en vue de célébrer l'histoire, les cultures, l'héritage, la diversité et les langues autochtones.

Au cours des trois dernières années, notre gouvernement a investi massivement dans des projets visant à préserver, à promouvoir et à revitaliser les langues et les cultures autochtones partout au Canada. Le financement consenti jusqu'à présent a répondu aux besoins que les communautés autochtones ont cernés, tels que les ressources d'apprentissage pour les langues autochtones, les cours de langue et les stratégies de préservation des langues.

Nous ne pouvons parler des résultats positifs de 2019 sans mentionner l'obtention de la Sanction royale pour la Loi sur les langues autochtones. Cette loi est le fruit de deux ans de collaboration entre les peuples autochtones et les gouvernements. En fait, le succès de notre partenariat d'élaboration concertée a incité d'autres ministères du gouvernement à adopter le même modèle dans leur travail. Toutes les parties concernées ont investi beaucoup de bonne volonté, d'énergie et de sagesse dans leur travail. Notre gouvernement continuera de souligner les efforts déployés en offrant un financement prévisible, adéquat et à long terme pour appuyer la mise en œuvre de la Loi.

Bien que l'Année internationale des langues autochtones tire à sa fin, nous continuerons à travailler à la réappropriation, à la revitalisation, au maintien et au renforcement des langues autochtones au Canada. Notre gouvernement continuera à travailler avec les partenaires autochtones dans un esprit de confiance, de compréhension et de respect mutuels à la mise en œuvre intégrale de la Loi.

