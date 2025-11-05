Le gouvernement du Canada publie une déclaration pour souligner l'anniversaire de naissance du gourou Sri Nanak

OTTAWA, ON, le 5 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, les communautés sikhes au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent l'anniversaire du gourou Sri Nanak, le fondateur du sikhisme.

Réformateur social ayant vécu au 15e siècle, le gourou Sri Nanak était un visionnaire, un environnementaliste et un philosophe. Les enseignements du premier gourou sikh sont basés sur des valeurs fondamentales telles que l'égalité entre les hommes et les femmes, la compassion, l'entraide et le respect mutuel. Ces principes sont plus pertinents que jamais dans notre société diversifiée et pluraliste.

Les Canadiennes et Canadiens sikhs ont contribué à bâtir le pays que nous connaissons et aimons aujourd'hui. Le principe du seva dans le sikhisme nous rappelle l'importance d'aider les personnes les plus démunies de nos communautés.

Je souhaite à tous ceux et celles qui célèbrent le Gurpurab du gourou Sri Nanak, une journée remplie de joie, de réflexion et de sens spirituel. À l'image des enseignements du premier gourou sikh, puissions-nous toujours promouvoir un monde de paix, d'harmonie et d'unité.

Gurpurab Diyan Lakh Lakh Vadhaiyaan. »

SOURCE Patrimoine canadien

