OTTAWA, ON, le 17 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a fait la déclaration suivante au sujet de l'anniversaire de la Charte canadienne des droits et libertés :

« À l'occasion du 44e anniversaire de la Charte canadienne des droits et libertés, nous célébrons les libertés qui définissent notre pays. Depuis plus de quatre décennies, la Charte protège les droits et les libertés fondamentaux, notamment la liberté d'expression, le droit à l'égalité, la liberté de religion et les droits en matière de langues officielles.

La Charte protège ces droits pour tout le monde, quelles que soient son identité, son origine ou la personne aimée. À une époque où la démocratie est mise à l'épreuve, ces mesures de protection importent plus que jamais, car elles permettent de garantir que chaque personne au Canada soit traitée de manière équitable et ait le droit de s'exprimer.

Depuis des générations, la population canadienne compte sur la Charte pour défendre ses droits. Nous réaffirmons notre détermination à faire respecter la Charte dans nos lois et à soutenir les institutions indépendantes qui la font respecter, afin que les générations à venir puissent profiter d'un Canada libre et juste. »

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SOURCE Department of Justice Canada

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