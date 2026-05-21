OTTAWA, ON, le 21 mai 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures plus énergiques pour protéger les personnes victimes et survivantes d'actes criminels grâce à des réformes législatives et à des financements visant à soutenir la prestation de services aux victimes d'actes criminels. La Loi visant à protéger les victimes constitue l'une des plus importantes réformes du Code criminel en une génération; elle vise à mettre fin à la violence entre partenaires intimes et aux féminicides, ainsi qu'à protéger nos enfants contre les personnes prédatrices.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé un financement annuel d'environ 50 millions de dollars pour soutenir les personnes victimes et survivantes d'actes criminels de tout le pays.

Afin d'améliorer l'accès à la justice pour les personnes victimes et survivantes en Ontario et de leur donner une voix plus efficace au sein du système de justice pénale, le Fonds d'aide aux victimes finance nombre d'autres projets relevant de différents volets, dont les suivants :

Centres d'appui aux enfants et centres d'appui aux enfants et aux adolescents;

Soutiens et services aux victimes et aux personnes survivantes de la traite de personnes;

Unités de liaison pour l'information à l'intention des familles;

Soutien communautaire et guérison pour les familles;

Soutien aux victimes autochtones d'actes criminels;

Agression sexuelle;

Justice réparatrice;

Crimes haineux;

Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires.

Dans le cadre de ces investissements destinés aux provinces et aux territoires, un financement de 3,375 millions de dollars sur cinq ans (de 2026 à 2031) est accordé à Ontario afin d'améliorer et de soutenir les services offerts aux victimes dans cette province.

Le financement de ces projets est assuré par des fonds de projet annuels accordés par le gouvernement du Canada par l'intermédiaire du Fonds d'aide aux victimes. Ce financement soutient des activités et des projets destinés à encourager l'élaboration de nouvelles approches, à promouvoir l'accès à la justice, à améliorer la capacité des prestataires de services, à favoriser les réseaux d'aiguillage et à mieux faire connaître les services offerts aux victimes d'actes criminels et à leur famille.

Enfin, dans le cadre de la Semaine des victimes et survivants d'actes criminels qui s'est tenue du 10 au 16 mai, plus de 1 million de dollars ont été versés à 149 organisations à l'échelle du Canada afin de soutenir des événements, des activités et des ateliers locaux.

Ensemble, ces mesures s'appuient sur ce que les victimes, les personnes survivantes et leurs proches nous ont directement confié : un trop grand nombre de personnes ont dû supporter le poids d'un système qui leur en demandait trop alors qu'elles avaient le plus besoin de soutien.

Citations

« Nous reconnaissons le courage et la persévérance extraordinaires dont font preuve les personnes victimes et survivantes au Canada. Elles méritent un système de justice qui réponde à leurs besoins et qui privilégie leur sécurité et leur dignité. La Loi visant à protéger les victimes prévoit d'importantes réformes du Code criminel qui visent à renforcer notre réponse face à l'évolution de la criminalité, à améliorer les mesures de protection pour les victimes et à garantir que les personnes délinquantes soient pleinement tenues responsables de leurs actes selon la loi. Mais la législation à elle seule ne suffit pas - c'est pourquoi le gouvernement du Canada continue de travailler en étroite collaboration avec les provinces et les territoires pour soutenir la prestation de services aux victimes. »

L'honorable Sean Fraser, C.P., c.r.

Ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Les membres de nos collectivités qui ne se sentent pas en sécurité ne peuvent pas participer pleinement à la vie sociale, que ce soit sur le plan professionnel, familial ou national. Tel est le véritable coût de la violence, un coût que le Canada ne peut pas se permettre. Cet investissement dans les services d'aide aux victimes, associé aux réformes prévues par la Loi visant à protéger les victimes, permettra à davantage de personnes survivantes de recevoir le soutien dont elles ont besoin pour reconstruire leur vie et aller de l'avant. »

L'honorable Rechie Valdez

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme)

« L'Ontario se réjouit de cet investissement fédéral dans les services essentiels destinés à soutenir les victimes d'actes criminels dans toute la province. Ce financement vient compléter les mesures déjà prises par notre gouvernement pour renforcer le système de justice, notamment l'investissement de millions de dollars visant à élargir l'accès à des conseils juridiques indépendants partout en Ontario, ainsi que la mise en place de nouvelles mesures énergiques pour faire en sorte que les personnes délinquantes dangereuses rendent des comptes à la justice. Nous continuerons à travailler en collaboration avec nos partenaires afin de protéger les collectivités ontariennes et de veiller à ce que les victimes d'actes criminels aient accès à un soutien concret et rapide au moment où elles en ont le plus besoin. »

L'honorable Doug Downey

Procureur général de l'Ontario

Faits en bref

La Loi visant à protéger les victimes (projet de loi C-16) donne suite aux recommandations formulées dans l'enquête du comté de Renfrew (en anglais seulement), le rapport du Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels intitulé Repenser la justice pour les survivant.e.s de violence sexuelle : une enquête systémique, et divers rapports parlementaires.

(projet de loi C-16) donne suite aux recommandations formulées dans l'enquête du comté de Renfrew (en anglais seulement), le rapport du Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels intitulé Repenser la justice pour les survivant.e.s de violence sexuelle : une enquête systémique, et divers rapports parlementaires. Le 29 octobre 2025, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 660,5 millions de dollars sur cinq ans au ministère des Femmes et de l'Égalité des genres afin de garantir des progrès soutenus vers l'égalité et la sécurité des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+. Ce montant comprend 44,7 millions de dollars destinés à renforcer les mesures fédérales de lutte contre la violence fondée sur le sexe afin de soutenir les populations exposées à ce type de violence ou mal servies lorsqu'elles en sont victimes.

Le Fonds d'aide aux victimes offre des subventions et des contributions pour appuyer des projets et activités qui visent à élaborer de nouvelles approches, facilitent l'accès à la justice, améliorent la capacité des fournisseurs de services, favorisent l'établissement de réseaux d'aiguillage et sensibilisent la population aux services offerts aux victimes d'actes criminels et aux membres de leur famille.

Selon les services de police canadiens, en 2024, on comptait 349 victimes de violence familiale par 100 000 personnes, et 356 victimes de violence entre partenaires intimes pour 100 000 personnes de 12 ans et plus. Au total, en 2024, 142 724 personnes ont été victimes de violence familiale et 128 175 personnes ont été victimes de violence entre partenaires intimes. Après de nombreuses années consécutives d'augmentation graduelle, les taux de violence familiale et de violence entre partenaires intimes restent relativement inchangés en 2024 comparativement à 2023.

De 2014 à 2021, les services de police canadiens ont déclaré 50 653 affaires d'exploitation sexuelle des enfants en ligne. Soixante-douze pour cent (72 %) des infractions étaient liées au matériel d'abus et d'exploitation pédosexuels et 28 % des affaires étaient « des infractions sexuelles contre des enfants en ligne (comme le leurre et l'incitation à des contacts sexuels) ».

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SOURCE Department of Justice Canada

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