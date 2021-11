OTTAWA, ON, le 28 nov. 2021 /CNW/ - « L'Agence de la santé publique du Canada m'a informé aujourd'hui que deux cas du variant préoccupant Omicron ont été confirmés en Ontario par le dépistage et la surveillance des cas de COVID-19.

Cette situation nous démontre l'efficacité de notre système de surveillance.

J'ai échangé avec mon homologue provincial en Ontario, et ses représentants de la santé publique s'occupent de communiquer avec les personnes infectées du variant et de faire le suivi des contacts à l'échelle locale et provinciale.

Au fur et à mesure que la surveillance se poursuit, on peut s'attendre à ce que d'autres cas de ce variant soient découverts au Canada et dans d'autres pays.

Je comprends que ce nouveau variant peut être préoccupant, mais je tiens à rappeler à la population canadienne que la vaccination, de concert avec les mesures de santé publique et de protection personnelle, est efficace pour réduire la transmission de la COVID-19 et de ses variants dans les collectivités.

Le 26 novembre, en réponse au variant préoccupant Omicron, j'ai annoncé que le gouvernement du Canada a mis en place des mesures de sécurité accrues aux frontières pour tous les voyageurs qui ont séjourné dans la région de l'Afrique du Sud, notamment l'Afrique du Sud, l'Ewsatini, le Lesotho, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique et la Namibie au cours des 14 derniers jours avant d'arriver du Canada, et ce, jusqu'au 31 janvier 2022.

Des mesures sont actuellement mises en œuvre aux frontières alors que les communautés médicales et de santé publique au Canada et ailleurs examinent de plus près ce variant, tout comme elles l'ont fait pour les autres variants antérieurs, afin de comprendre les ramifications potentielles en matière de transmission, de présentation clinique et d'efficacité des vaccins.

Le gouvernement du Canada continue d'évaluer la situation en constante évolution et fera le point dès que de nouveaux renseignements sont disponibles. »

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Marie-France Proulx, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Santé, 613-957-0200; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]