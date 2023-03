OTTAWA, ON, le 22 mars 2023 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le rapport d'enquête du Bureau de la sécurité des transports du Canada au sujet du navire de pêche Chief William Saulis :

« La sécurité du réseau de transport du Canada est primordiale. Nous sommes de tout cœur avec les membres des familles et les proches des membres de l'équipage qui ont tragiquement perdu la vie lors du naufrage du navire de pêche Chief William Saulis, le 15 décembre 2020, près de Delaps Cove, en Nouvelle-Écosse.

« Je tiens à remercier le Bureau de la sécurité des transports du Canada d'avoir mené l'enquête et publié son rapport. À l'exemple du Bureau, je m'engage à accroître la sécurité du réseau de transport du Canada et à continuer de collaborer avec les partenaires pour améliorer davantage notre système de sécurité maritime.

« Transports Canada examinera attentivement le rapport d'enquête et sa recommandation, et je fournirai une réponse officielle au Bureau de la sécurité des transports du Canada dans un délai de 90 jours.

« Notre gouvernement est déterminé à réduire les risques d'accident et de perte de vie sur les bâtiments de pêche, et Transports Canada continue de faire avancer les travaux sur la sécurité des bâtiments de pêche au Canada. En 2017, le nouveau Règlement sur la sécurité des bateaux de pêche est entré en vigueur et la phase II de ce règlement devrait être mise en œuvre en 2023. Nous continuerons de travailler à renforcer nos mesures et à prévenir les événements tragiques. »

