GATINEAU, QC, le 1er juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, a fait la déclaration suivante concernant le vote de ratification des projets de règlement entre Postes Canada et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) :

«Le gouvernement du Canada croit en des négociations collectives libres et équitables. Il est d'avis que les ententes les plus solides sont celles conclues à la table de négociation par les travailleurs et les employeurs eux-mêmes.

Aujourd'hui, les membres du STTP ont voté en faveur de la ratification du projet de règlement sur les opérations postales en milieu urbain et du projet de règlement sur les factrices et facteurs ruraux et suburbains avec Postes Canada. Il s'agit d'un moment important pour les travailleurs, Postes Canada et les millions de Canadiens et d'entreprises qui dépendent chaque jour d'un service postal stable et fiable.

Postes Canada est plus qu'une société d'État. C'est l'une des institutions qui contribuent à maintenir l'unité de ce pays. Chaque jour, cette société relie la population canadienne aux quatre coins du pays, y compris les collectivités où il n'existe tout simplement pas d'options de livraison privée :

Dans les communautés rurales, éloignées et autochtones, Postes Canada est souvent une bouée de sauvetage pour la livraison de biens essentiels, de médicaments, de documents gouvernementaux et de services indispensables dont dépendent les gens.

Les personnes âgées, les familles et les résidents des collectivités du Nord comptent sur Postes Canada non seulement pour le courrier et les colis, mais aussi pour demeurer en contact avec le reste du pays.

Pour les petites et moyennes entreprises, Postes Canada est également un moteur économique. Des milliers d'entrepreneurs, de détaillants locaux et d'entreprises canadiennes dépendent de services de livraison abordables et fiables pour rejoindre leurs clients, développer leurs activités et être concurrentiels dans une économie de plus en plus numérique. Pour beaucoup d'entre eux, surtout à l'extérieur des grands centres urbains, Postes Canada n'est pas optionnelle, c'est une infrastructure essentielle.

Parallèlement, la population canadienne s'attend à un service postal fiable, financièrement viable et équipé pour répondre aux réalités d'une économie qui évolue. Le statu quo n'était tout simplement pas une option. Postes Canada ne peut pas continuer à absorber des pertes financières records année après année, tandis que les Canadiens et les entreprises sont confrontés à de l'incertitude quant à l'avenir de ce service essentiel.

C'est pourquoi, en septembre 2025, notre gouvernement a demandé à Postes Canada d'entamer un processus de transformation éclairé par les recommandations de la Commission d'enquête sur les relations de travail. L'objectif est clair : protéger et moderniser une institution spécifiquement canadienne afin qu'elle puisse continuer à servir la population pour les générations à venir.

Le vote de ratification d'aujourd'hui constitue un grand pas en avant dans le cadre de cet effort. Il offre une plus grande certitude aux travailleurs et aux entreprises, contribue à rétablir la confiance dans les activités de Postes Canada et crée la stabilité nécessaire pour aller de l'avant avec la démarche de modernisation.

Il reste encore beaucoup de travail à faire. La transformation d'une institution de cette envergure demandera du temps, de la collaboration et du leadership. Mais le vote d'aujourd'hui démontre que des progrès sont possibles lorsque les partis s'unissent dans l'intérêt des Canadiens.

Postes Canada et ses employés peuvent maintenant travailler ensemble à bâtir un service postal plus résilient, plus moderne et plus fiable qui continue de servir la population canadienne partout au pays. »

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources: Laurent de Casanove, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Joël Lightbound, [email protected] ; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]