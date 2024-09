OTTAWA, ON, le 5 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a émis la déclaration suivante :

« Je salue les États-Unis pour les mesures décisives qu'ils ont prises récemment contre des individus qui seraient impliqués dans des opérations d'influence russes visant à miner les processus démocratiques.

Je condamne aussi avec la plus grande fermeté les tentatives de RT, une entité médiatique russe appartenant à l'État, de faire de la désinformation, d'influencer les résultats des élections, de miner la démocratie et l'ordre international fondé sur des règles et de participer à des opérations d'information et de provoquer des cyberincidents contre des cibles occidentales.

Le Canada travaille en étroite collaboration avec les États-Unis et ses autres alliés sur ce dossier important. Nous ne pouvons pas nous exprimer sur les enquêtes en cours, mais nous sommes unis face à l'agression et à la subversion de la Russie contre les sociétés démocratiques et nous n'hésiterons pas à prendre les mesures nécessaires pour tenir les auteurs de menaces russes pour responsables.

Tout Canadien et toute Canadienne qui participe illégalement aux tentatives persistantes de la Russie d'utiliser la désinformation, les activités criminelles et secrètes et la corruption pour saper notre souveraineté et nos processus démocratiques sera puni avec toute la rigueur de la loi canadienne.

Le gouvernement du Canada prend au sérieux le problème que représente l'ingérence étrangère. En 2022, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a officiellement retiré RT et RT France de sa liste de services de programmation et de stations non canadiens approuvés pour distribution.

Nous savons que cet enjeu nécessite l'adoption d'une approche pangouvernementale et pansociétale et nous sommes déterminés à nous opposer aux acteurs malveillants qui menacent la sécurité économique et nationale du Canada. Les Canadiens et les Canadiennes peuvent avoir l'assurance que les organismes chargés de l'application de la loi et de la sécurité du Canada enquêtent sur les menaces éventuelles et y répondent. Nous prendrons toujours les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des Canadiens, des Canadiennes et des personnes qui se trouvent sur le sol canadien. »

