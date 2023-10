OTTAWA, ON, le 19 oct. 2023 /CNW/ - L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, et l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, ont publié la déclaration suivante après le dépôt, aujourd'hui, du rapport de la vérificatrice générale du Canada au sujet de la résistance aux antimicrobiens :

« Nous tenons à remercier la vérificatrice générale pour cet audit de performance au sujet de la résistance aux antimicrobiens (RAM). Nous sommes heureux que la vérificatrice générale ait constaté les progrès accomplis depuis le dernier audit en 2015, notamment en ce qui concerne la collecte de données et la conservation de l'efficacité des antimicrobiens importants sur le plan médical utilisés chez les animaux destinés à l'alimentation. Nous reconnaissons que la vérificatrice générale a indiqué que le gouvernement du Canada devrait en faire plus pour combattre l'augmentation de la résistance aux médicaments antimicrobiens, comme les antibiotiques, afin de préserver la santé de la population canadienne. Nous reconnaissons le besoin urgent de combattre la RAM et restons déterminés à travailler avec nos partenaires afin de prendre rapidement des mesures plus fortes.

Le gouvernement du Canada accepte les recommandations formulées dans le rapport de la vérificatrice générale. Elles sont en phase avec l'intervention collective et le leadership du Canada quant à la RAM, comme indiqué dans le Plan d'action pancanadien sur la résistance aux antimicrobiens, qui a été introduit par le gouvernement après la période officielle d'audit, comme l'a souligné la vérificatrice générale.

Développé en collaboration avec les provinces et les territoires, le Plan d'action pancanadien sur la RAM, publié en juin 2023, présente un plan détaillé sur cinq ans pour renforcer l'intervention commune du Canada contre la RAM au moyen de l'approche Une seule santé. Ses dix mesures prioritaires guideront les efforts multisectoriels et intergouvernementaux en s'appuyant sur cinq piliers, notamment : la recherche et l'innovation, la surveillance, l'intendance, la prévention et le contrôle des infections, ainsi que le leadership. Nous travaillons en collaboration avec nos partenaires fédéraux et provinciaux ainsi que nos autres partenaires sur la mise en œuvre du Plan d'action et ferons état de nos progrès d'ici septembre 2024. Nous sommes fiers du Plan d'action pancanadien sur la résistance aux antimicrobiens et de la collaboration permanente pour la protection de la santé humaine, de la santé animale et de la santé environnementale contre la RAM.

La vérificatrice générale a souligné qu'un financement fédéral pour des activités dédiées à la RAM autres que la recherche a été approuvé pour la première fois en 2021. Nous avons depuis fait de grands progrès en matière d'investissements. Dans le budget de 2021, le gouvernement a engagé une somme de plus de 28 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2022, pour soutenir les efforts visant à prévenir l'utilisation non convenable des antimicrobiens ainsi que pour étendre les efforts dans les domaines importants du contrôle et de la surveillance. Ces efforts incluent d'évaluer la faisabilité d'intégrer les eaux usées à notre surveillance de la RAM, en nous appuyant sur le succès de l'expérience de surveillance de la présence du virus de la COVID-19 dans les eaux usées du Canada. Grâce au budget de 2023, le gouvernement a dédié un financement additionnel pour encourager l'entrée sur le marché et la disponibilité d'antimicrobiens de valeur supérieure au Canada.

En plus d'assurer l'accès à des antimicrobiens comme des antibiotiques, nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires afin de continuer de prendre les mesures nécessaires pour préserver l'efficacité des antimicrobiens d'importance vitale. Cette démarche inclut de tirer parti de tendances ainsi que de données tirées de la surveillance pour mieux cibler les initiatives de sensibilisation du public, de même que pour mettre en œuvre des politiques et des pratiques d'intendance efficaces.

Nous tenons une fois de plus à remercier la vérificatrice générale pour son rapport et ses recommandations. Nous savons que la RAM est une question complexe qui va au-delà des coûts humains et des coûts pour les soins de santé -- elle entraîne aussi des coûts élevés pour l'économie et les moyens de subsistance des Canadiennes et des Canadiens. Nous continuerons de nous appuyer sur notre travail réalisé en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les peuples autochtones, les intervenants de l'industrie et nos partenaires de l'ensemble des secteurs touchés par Une seule santé. Nous demeurons résolus à poursuivre les progrès que nous avons accomplis jusqu'à maintenant pour renforcer notre intervention contre la RAM et protéger la santé ainsi que la sécurité de la population canadienne. »

L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, C.P., député

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, C.P., député

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

