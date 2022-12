OTTAWA, ON, le 1er déc. 2022 /CNW/ - Le 1er décembre marque la Journée mondiale de lutte contre le sida et le début de la Semaine de sensibilisation au sida chez les Autochtones. Pendant cette période, nous continuons à montrer notre soutien aux personnes vivant avec le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) en sensibilisant les gens, en améliorant nos connaissances et en luttant contre la stigmatisation et la discrimination entourant le VIH. Le thème de la Journée mondiale de lutte contre le sida de cette année, « Poussons pour l'égalité », et celui de la Semaine de sensibilisation au sida chez les Autochtones, « Une vision, plusieurs parcours », nous rappellent qu'il existe encore d'importantes inégalités qui freinent les progrès dans la lutte contre l'épidémie de sida.

Pour mettre fin aux inégalités et aux iniquités, nous devons reconnaître l'incidence que le VIH continue d'avoir sur les communautés aux prises avec des difficultés sociales et économiques, ainsi que sur les personnes autochtones, les gais, les bisexuels, les autres hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et les personnes qui consomment des drogues. Nous devons également reconnaître que de nombreuses personnes recevant un diagnostic de VIH pourraient avoir des problèmes de santé mentale, tant en raison des préjugés entourant le VIH que des émotions complexes qui accompagnent un diagnostic, dont la honte, la dépression, l'anxiété et l'idéation suicidaire.

Fait tragique, la COVID-19 a eu des répercussions sur l'accès à de nombreux services pour les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), y compris le dépistage. Par conséquent, au Canada, il y a eu 1 722 nouveaux diagnostics de VIH en 2021, ce qui représente une augmentation de 5 % depuis 2020.

En 2020, les personnes autochtones représentaient près de 10 % de toutes les personnes vivant avec le VIH au Canada, alors qu'elles ne représentaient que 5 % de la population totale en 2021. Compte tenu des données qui dépeignent cette dure réalité, les voix et les expériences autochtones doivent être au premier plan de la prévention et de la prise en charge du VIH dans les communautés des Premières nations, des Inuits et des Métis. Nous devons continuer de travailler ensemble pour intégrer davantage les connaissances traditionnelles et les pratiques sûres d'un point de vue culturel dans nos approches de la santé liées au VIH.

De plus, comme les organisations communautaires demeurent essentielles à la mise en œuvre de projets locaux qui améliorent l'accès à la prévention, au traitement et aux soins des ITSS, et qui renforcent les stratégies de réduction des méfaits fondées sur des preuves, nous nous engageons à poursuivre notre travail avec les communautés pour mettre en place des programmes efficaces.

Notre gouvernement investit 33,4 millions de dollars par année dans le cadre du Fonds d'initiatives communautaires en matière de VIH et d'hépatite C et du Fonds pour la réduction des méfaits afin de soutenir les organismes et les projets communautaires qui sont en première ligne pour ce qui est de prévenir les infections et d'améliorer l'accès aux traitements et aux soins liés aux ITSS. Cette année, le Canada a investi 17,9 millions de dollars supplémentaires pour rendre l'autodépistage du VIH plus largement accessible, notamment dans les communautés nordiques, éloignées et isolées du Canada, afin d'aider à atteindre les personnes non diagnostiquées, ce qui constitue la première étape vers un accès à des services adaptés à la culture.

Grâce à ces mesures, le Canada soutient l'objectif mondial d'éliminer le VIH et le sida des problèmes de santé publique d'ici 2030. Nous continuons de collaborer avec de nombreux partenaires au Canada, de tous les ordres de gouvernement aux communautés régionales et locales. Chaque partenaire joue un rôle essentiel dans la mobilisation des personnes vivant avec le VIH et de celles à risque d'infection pour aider à répondre à leurs besoins en matière de prévention, de dépistage, de traitement et de soutien.

Au cours de la Conférence AIDS 2022, le Canada a fièrement appuyé la déclaration mondiale de la campagne Indétectable = Intransmissible (I = I). Le message I = I signifie que si une personne suit un traitement et maintient une charge virale supprimée, il n'y a effectivement aucun risque de transmission sexuelle du virus à d'autres personnes. La promotion du message I = I est un moyen de réduire la stigmatisation et la discrimination, qui perpétuent les inégalités.

La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions sur la prestation des services liés aux ITSS, mais elle a également contribué à des avancées prometteuses en sciences et à des façons novatrices d'orienter les personnes vers des services de dépistage, de traitement, de prévention et des soins, ce qui favorise les progrès à l'échelle de la collectivité. S'assurer que les personnes au Canada ont un accès culturellement adapté au dépistage, au traitement et aux soins liés au VIH et aux autres ITSS est une priorité importante pour le gouvernement du Canada. Il existe de nombreuses façons de passer un test de dépistage du VIH, notamment dans les cliniques de soins de santé, chez le médecin, lors d'activités de dépistage ou au moyen d'une trousse d'autodépistage du VIH.

Les personnes vivant avec le VIH qui suivent un traitement peuvent vivre longtemps, de façon heureuse et en santé. La première étape du traitement et des soins consiste à connaître son état sérologique. Cette semaine, nous vous encourageons à passer un test de dépistage pour connaître votre état sérologique et à vous renseigner à propos des faits sur le VIH afin d'accroître la sensibilisation et de lutter contre la stigmatisation liée au VIH. Ensemble, nous pouvons mettre fin au sida.

#JournéeMondialeDuSida

#SemaineSensibilisationSidaAutochtones

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

