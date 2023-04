OTTAWA, ON, le 6 avril 2023 /CNW/ - Les soins de santé universels, accessibles et financés par l'État sont une source de fierté pour la population canadienne. Le gouvernement protégera toujours le droit d'accès des Canadiennes et des Canadiens à des services de santé médicalement nécessaires et sans frais, peu importe où et de quelle façon les soins sont prodigués.

La décision prise aujourd'hui par la Cour suprême du Canada de ne pas accorder aux plaignants l'autorisation d'interjeter appel de la décision de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'affaire Cambie Surgeries Corporation et al. v. British Columbia (Attorney General) met terme à cette affaire. La décision de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans ce dossier est maintenue et réaffirme les principes fondamentaux de notre système de santé public et universel.

Je suis satisfait de ce résultat et je tiens à remercier le ministre Adrian Dix pour le travail acharné mené par le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique, ainsi que toutes les personnes concernées pour leurs efforts et leur dévouement dans cette affaire.

Alors que nous poursuivons notre collaboration avec les provinces et les territoires pour renforcer les soins de santé publics dans tout le pays, nous le ferons sans appuyer un système de santé à deux vitesses qui ne profite qu'à quelques-uns, tout en nuisant à de nombreuses autres personnes. Au contraire, nous poursuivrons nos investissements pour élargir l'accès aux services de santé familiale, soutenir nos travailleurs de la santé et réduire les retards dans les opérations chirurgicales, améliorer l'accès aux soins de santé mentale et moderniser les soins de santé grâce à des données qui sauvent des vies.

Notre gouvernement défendra toujours les valeurs et les principes qui sous-tendent la Loi canadienne sur la santé et qui garantissent que chaque personne, peu importe où elle vit, puisse recevoir les soins qu'elle mérite en fonction de ses besoins et non de sa capacité à payer.

L'honorable Jean-Yves Duclos, C.P., député

SOURCE Santé Canada

