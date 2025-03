OTTAWA, ON, le 13 mars 2025 /CNW/ - On s'attend à ce que l'hydrogène joue un rôle central comme moteur de l'économie, et des efforts sont déployés partout dans le monde pour trouver de bons fournisseurs fiables. Source de combustible propre et efficace, l'hydrogène pourrait révolutionner d'importants secteurs d'activité, dont l'industrie lourde, la production d'énergie et le transport. Comme la demande d'hydrogène propre augmentera vraisemblablement de façon constante - selon les projections, elle devrait au moins décupler au cours des trois prochaines décennies -, le Canada est particulièrement bien placé pour répondre à ce besoin. Le Canada atlantique, en particulier, connaît déjà un mouvement important visant à saisir les occasions économiques que cela représente pour la région, et on prévoit que des milliers d'emplois s'y créeront.

Vu l'expertise de longue date du Canada dans ce domaine, l'appui de taille du gouvernement fédéral, y compris la publication de la toute première stratégie canadienne sur l'hydrogène, et la position naturelle du Canada en tant que chef de file des ressources nécessaires à une production propre et efficace, des pays comme l'Allemagne se tournent vers le Canada pour trouver, auprès d'un fournisseur fiable, l'hydrogène dont ils ont besoin pour alimenter leur économie.

En mars 2024, le Canada et l'Allemagne ont signé une entente sur l'établissement d'un guichet commun visant à accélérer le commerce de l'hydrogène à l'échelle industrielle, à ouvrir rapidement l'accès du marché allemand aux producteurs d'hydrogène propre du Canada et à appuyer la création de bons emplois que cela amènera, tout en intensifiant les efforts déployés dans les deux pays pour combattre les changements climatiques et renforcer la sécurité énergétique. Depuis, nous avons fait des progrès importants vers l'atteinte de ces objectifs. En juillet 2024, le gouvernement du Canada a engagé une somme maximale de 300 millions de dollars dans cette initiative pour soutenir le commerce de l'hydrogène propre avec l'Allemagne, égalant la contribution allemande de 300 millions de dollars.

À l'automne dernier, des paramètres d'adjudication proposés pour le guichet binational de l'hydrogène propre ont été soumis à l'examen de la Commission européenne. Depuis, le Canada travaille en collaboration avec l'Allemagne et la Commission européenne pour terminer l'examen de ces paramètres afin que le processus d'adjudication soit lancé au plus vite.

Afin d'appuyer une industrie solide de l'hydrogène dans le Canada atlantique, le gouvernement fédéral a fait des progrès considérables au cours de la dernière année, en collaboration avec les provinces. À l'automne 2024, il a adopté le projet de loi C-49, qui permettra d'exploiter l'énorme potentiel des énergies renouvelables extracôtières, de développer l'industrie de l'hydrogène et de créer des milliers d'emplois tout en attirant des milliards de dollars en investissements et en créant de nouveaux débouchés économiques en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Ce projet de loi s'appuyait sur des travaux qui avaient déjà été faits pour exploiter l'énergie éolienne au large des côtes du Canada atlantique, notamment des évaluations régionales, dont les rapports finaux ont été publiés plus tôt cette année, jetant les bases du développement de l'énergie éolienne en mer dans la région. La Nouvelle-Écosse a adopté une loi semblable, qui est entrée en vigueur à la fin de janvier 2025, et qui lui permettra d'atteindre son objectif de lancer un premier appel d'offres pour l'énergie éolienne au large des côtes en 2025. L'Assemblée législative de Terre-Neuve-et-Labrador est en voie de faire de même.

De plus, le gouvernement fédéral a fait des investissements au cours de la dernière année pour exploiter le vaste potentiel éolien en mer du Canada atlantique. Le Canada, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador se sont également joints à l'Alliance mondiale pour l'éolien en mer (Global Offshore Wind Alliance), ce qui nous permettra de tirer des leçons des pays dont l'industrie éolienne extracôtière est établie depuis longtemps et d'accélérer le développement.

Les ressources naturelles abondantes du Canada, son économie fiable, sa main-d'œuvre qualifiée, sa longue expérience en tant que chef de file dans le domaine de l'hydrogène et son engagement à l'égard de la durabilité nous donnent un avantage concurrentiel par rapport à nos partenaires internationaux. Nous sommes sur une bonne lancée, et les acteurs du secteur de l'hydrogène du Canada atlantique sont bien placés pour saisir ces occasions d'exportation. Ils utiliseront les abondantes ressources éoliennes inexploitées du Canada atlantique et tireront parti de la proximité immédiate des routes maritimes de l'Atlantique pour miser sur notre expertise en tant que fournisseur fiable et continuer d'alimenter le monde avec l'énergie dont il a besoin.

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

