OTTAWA, ON, le 19 mai 2022 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, le gouvernement du Canada assure la sécurité à long terme de notre infrastructure de télécommunications. Dans ce contexte, le gouvernement a l'intention d'interdire l'utilisation des composantes et des services de Huawei et de ZTE dans le système de télécommunications du Canada.

« Cela fait suite à un examen approfondi mené par nos agences de sécurité indépendantes et en consultation avec nos plus proches alliés.

« Par conséquent, les entreprises de télécommunications qui exercent des activités au Canada ne seraient plus autorisées à utiliser les composantes ou les services désignés fournis par Huawei et ZTE. De plus, les entreprises qui utilisent déjà des composantes dans leurs réseaux devraient cesser leur utilisation et les retirer. Le gouvernement a l'intention de mettre en œuvre ces mesures dans le cadre de notre plan global visant à assurer la sécurité des réseaux de télécommunications du Canada et en consultation avec l'industrie.

« Notre gouvernement protégera toujours la sécurité des Canadiens et prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger notre infrastructure essentielle de télécommunications. »

