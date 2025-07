VANCOUVER, BC, le 9 juill. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, prononcera une allocution à la Chambre de commerce du Grand Vancouver. Elle parlera des priorités du Canada sur les plans de l'économie, de l'industrie et de la sécurité. La ministre Joly sera accompagnée du ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, l'honorable Gregor Robertson.

Date : Le jeudi 10 juillet 2025

Heure : De 8 h à 9 h (heure du Pacifique)

Lieu : Vancouver (Colombie-Britannique)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

Note : L'activité se déroulera en anglais.

