OTTAWA, ON, le 19 oct. 2023 /CNW/ - « Aujourd'hui, le Bureau du vérificateur général a déposé son rapport d'évaluation de la mise en œuvre, par le gouvernement du Canada, du programme de modernisation du versement des prestations. Nous remercions le Bureau du vérificateur général d'avoir effectué une évaluation détaillée.

L'initiative de modernisation du versement des prestations est la transformation des TI la plus importante à avoir été entreprise par le gouvernement du Canada. Elle transformera la façon dont les Canadiens accèdent aux services du gouvernement en remplaçant les anciens systèmes par des solutions numériques modernes et fiables, qui permettront de verser les prestations de manière pratique. C'est ce à quoi la population s'attend déjà.

L'an dernier, nous avons versé 136 milliards de dollars en prestations, notamment celles de l'assurance‑emploi, du Régime de pensions du Canada et de la Sécurité de la vieillesse, à 9,5 millions de Canadiens. Puisque toutes ces prestations sont présentement administrées à l'aide d'anciennes technologies vieillissantes, il est possible que des erreurs soient commises.

La modernisation du versement des prestations ne consiste pas uniquement à moderniser les systèmes : elle vise aussi à transformer la façon dont les Canadiens interagissent avec le gouvernement.

En juin, nous avons franchi une étape très importante de la transformation : nous avons lancé avec succès la première phase du nouveau système de la Sécurité de la vieillesse, qui change déjà les choses pour environ 600 000 personnes.

Nous acceptons les recommandations du rapport. Elles nous aideront à peaufiner notre approche, notamment en ce qui concerne les rapports sur les coûts et la planification de cette initiative et d'autres grands projets de TI. Ce sont des projets complexes, mais ils peuvent avoir une incidence très positive sur les Canadiens.

Servir les Canadiens est notre priorité absolue, il faut absolument que la modernisation du versement des prestations soit un succès. Nous bâtissons un système qui sera fiable et plus simple - un système qui offrira le type de service auquel tous les Canadiens s'attendent et qu'ils méritent. »

https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_oag_202310_08_f_44341.html

