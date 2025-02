OTTAWA, ON, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Le ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, Gary Anandasangaree, a émis la déclaration suivante aujourd'hui :

« J'ai eu l'honneur de me joindre aux partenaires autochtones signataires de traités modernes à l'occasion de la conférence de la Coalition pour les ententes sur les revendications territoriales, qui s'est tenue cette semaine pour commémorer les 50 ans de la signature des premiers traités modernes au Canada. Nous sommes fiers des progrès que nous avons réalisés avec les partenaires autochtones signataires de traités modernes, en créant de nouvelles bases pour la revitalisation de l'autonomie gouvernementale des Autochtones, fondée sur leurs identités et leurs cultures uniques. Cet anniversaire est l'occasion pour tous d'en apprendre davantage sur les traités modernes et de réfléchir à notre cheminement commun vers la réconciliation avec les peuples autochtones.

Le tout premier traité moderne, la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, une entente historique, a été signé le 11 novembre 1975. Aujourd'hui, il y a 27 traités modernes en vigueur qui couvrent plus de 40 % de la masse continentale du pays et impliquent plus de 90 communautés autochtones.

Depuis plus de 50 ans, les communautés autochtones ont ouvert la voie au moyen de traités modernes - en exerçant leurs droits sur leurs terres et leurs ressources, en créant de nouvelles possibilités économiques et en revitalisant leurs communautés grâce à des liens solides avec leurs traditions, leurs langues et leurs cultures ainsi qu'à la fierté qu'ils éprouvent à leur égard. Lors de la conférence cette semaine, des dirigeants autochtones et d'autres experts ont fait part de leurs expériences en matière d'innovation et de progrès, ainsi que du travail qui reste à accomplir.

Les traités modernes et les ententes sur l'autonomie gouvernementale qui y sont associées sont l'exemple de la réconciliation en action et favorisent l'autonomie sociale, culturelle, politique et économique ainsi que le bien-être des communautés autochtones. Ces ententes aident les peuples autochtones à faire leurs propres choix sur ce qui est le mieux pour leurs communautés et à exercer leurs décisions dans de multiples domaines, d'une manière qui répond mieux à leurs besoins, à leurs objectifs et à leurs traditions.

Protégés par la Constitution du Canada, les traités modernes créent une relation unique entre la Couronne et les peuples autochtones - une relation à long terme fondée sur les droits, les obligations et les responsabilités de chaque partie.

Le Canada s'emploie à mettre en œuvre ses engagements et à incarner pleinement l'esprit et l'intention de la relation découlant des traités modernes. En collaboration avec les partenaires autochtones signataires de traités modernes, nous avons élaboré conjointement la Politique collaborative de mise en œuvre des traités modernes du Canada, qui définit l'orientation à suivre pour faire avancer les priorités communes. Ces priorités incluent la création du Forum des dirigeants et l'élaboration conjointe d'un mécanisme de surveillance indépendant - le commissaire chargé de la mise en œuvre des traités modernes.

Je remercie la Coalition pour les ententes sur les revendications territoriales pour ses efforts inlassables et le rôle important qu'elle a joué dans ce travail. Je demeure déterminé à défendre les intérêts du commissaire chargé de la mise en œuvre des traités modernes et l'ensemble des priorités que nous avons en commun avec les partenaires autochtones signataires de traités modernes.

Nous continuerons à travailler ensemble avec les partenaires autochtones signataires de traités modernes pour élaborer conjointement des solutions communes en tant que partenaires véritables et à construire des relations plus fortes de nation à nation, entre les Inuit et la Couronne et de gouvernement à gouvernement qui aident à faire avancer la mise en œuvre des traités au profit de leurs communautés et de tous les Canadiens. »

