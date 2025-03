Apporter des soins : Ce produit peut contenir des renseignements susceptibles de déranger ou de bouleverser certaines personnes. Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être offre un service de soutien et d'intervention en cas de crise immédiate par téléphone, sans frais, et par le système de clavardage en ligne à tous les peuples autochtones du Canada. Ce service est offert 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, en anglais et en français ainsi que, sur demande, en cri, en ojibway et en inuktitut. Des conseillers d'expérience et compétents sur le plan culturel sont disponibles par téléphone au 1-855-242-3310 ou sur le clavardage en ligne à espoirpourlemieuxetre.ca.

OTTAWA, ON, le 8 mars 2025 /CNW/ - Le ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, l'honorable Gary Anandasangaree, a publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« Le Manitoba a confirmé que les restes humains trouvés au site d'enfouissement de Prairie Green ont été identifiés comme étant ceux de Morgan Harris, de la Première Nation de Long Plain. Ceci est à la fois déchirant et horrible. La perte de cette précieuse vie est tragique. Bien que rien ne puisse réparer le mal qui a été fait, j'espère sincèrement que la famille et la communauté de Morgan Harris trouveront une partie de l'apaisement qu'elles méritent tant en la ramenant chez elle et en lui rendant hommage.

Nous sommes solidaires des familles, des amis et des communautés touchés par cette tragédie. Notre gouvernement continue de soutenir les personnes touchées en leur fournissant des services de santé mentale et de soutien culturel, pour les aider à traverser cette période difficile.

Nous restons engagés envers notre partenariat avec le Manitoba, alors que les recherches se poursuivent pour retrouver Marcedes Myran et Mashkode Bizhiki'ikwe (Buffalo Woman).

Nous ferons ce qui est à la fois juste et nécessaire pour honorer les femmes, les filles, les personnes bispirituelles et les personnes d'identité différente autochtones disparues et assassinées, et pour mettre fin à cette crise nationale car c'est ce qu'il faut faire. »

