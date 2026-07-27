/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Anandasangaree annoncera un financement pour soutenir les efforts visant à prévenir la violence liée aux armes à feu et aux gangs à New Westminster/

NEW WESTMINSTER, BC, July 24, 2026 /CNW/ -- Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, ainsi qu'à Jake Sawatzky, député de New Westminster-Burnaby-Maillardville, etson honneur Patrick Johnstone, maire de la ville de New Westminster, pour une annonce concernant les efforts du gouvernement du Canada afin d'assurer la sécurité des collectivités canadiennes.

Un point de presse aura lieu après l'événement.

Événement : En personne

Date : Le lundi 27 juillet 2026

Heure : 9 h 30 (HAP)

Lieu : New Westminster (Colombie-Britannique)

Remarques à l'intention des médias

Veuillez noter que cet événement se déroulera en plein air.

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent s'inscrire auprès de Sécurité publique Canada en envoyant un courriel à l'adresse [email protected] pour connaître le lieu de l'événement et d'autres renseignements sur l'accès.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources : Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]