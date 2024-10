OTTAWA, ON, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Gary Anandasangaree, a publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« Aujourd'hui, nous célébrons la Journée du traité des Mi'kmaq, en reconnaissant et en célébrant les traités historiques de paix et d'amitié. Ces traités sont des accords solennels de Nation à Nation visant à établir des relations pacifiques et significatives entre les Mi'kmaq et la Couronne. Alors que nous continuons à renforcer et à reconstruire nos relations fondées sur le respect mutuel et la coopération, l'esprit des traités de paix et d'amitié sert de guide pour l'établissement de partenariats entre le gouvernement du Canada et ces Nations.



Le 1er octobre marque également le début du Mois de l'histoire des Mi'kmaq, qui vise à sensibiliser la population à la culture et au patrimoine micmacs. Nous encourageons tous les résidents du Canada à prendre le temps de reconnaître aujourd'hui que nous sommes tous des personnes visées par un traité. Lorsque nous reconnaissons nos liens avec les traités, nous progressons ensemble sur la voie de la réconciliation. »

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Greg Frame, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]