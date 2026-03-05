OTTAWA, ON, le 5 mars 2026 /CNW/ - Examen de la Loi sur l'accès à l'information - Activités de mobilisation du public

L'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor, a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le lancement des activités de mobilisation du public dans le cadre de l'Examen de 2025 de la Loi sur l'accès à l'information :

« La Loi sur l'accès à l'information est une pierre angulaire de la responsabilité et de la transparence gouvernementales. Elle est essentielle pour soutenir une société ouverte et démocratique et pour alimenter un débat public éclairé. Dans le cadre de l'Examen de 2025 de la Loi sur l'accès à l'information, nous invitons les Canadiennes et les Canadiens, ainsi que les peuples autochtones, à contribuer à l'amélioration du système d'accès à l'information de sorte qu'il demeure pertinent et adapté à l'ère numérique.

À compter du 5 mars, les Canadiennes et Canadiens et les peuples autochtones auront l'occasion de fournir leurs commentaires pour aider à façonner le système d'accès à l'information du Canada. Nous solliciterons leur rétroaction sur plusieurs grands thèmes, dont l'amélioration de l'accès rapide aux documents, la facilitation de la déclassification et de la divulgation des documents historiques, ainsi que la garantie que les peuples autochtones puissent se prononcer sur la manière dont leurs renseignements sont consultés et protégés.

Cet examen est une occasion de faire entendre votre voix et de contribuer à des changements concrets. J'encourage tout le monde à y participer. »

