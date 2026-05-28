Le gouvernement du Canada augmente les investissements en faveur des Canadiens et des Canadiennes au moyen du Budget supplémentaire des dépenses (A) 2026-2027

OTTAWA, ON, le 28 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement a déposé à la Chambre des communes le Budget supplémentaire des dépenses (A) 2026‑2027.

Par l'entremise du Budget supplémentaire des dépenses (A) 2026‑2027, le gouvernement demande l'approbation parlementaire de 11,1 milliards de dollars en nouvelles dépenses votées afin de soutenir des priorités essentielles pour la population canadienne.

Si elles sont approuvées par le Parlement, ces dépenses proposées permettront d'offrir des services essentiels aux Canadiens et aux Canadiennes, de renforcer les collectivités et de rehausser la sécurité nationale et internationale.

Elles comprennent 4 milliards de dollars pour appuyer le règlement de revendications issues de traités, les services de mieux‑être mental et les services en matière de toxicomanie, le Programme d'aide à la vie autonome, ainsi que d'autres formes de soutien destinées aux communautés autochtones. Un montant supplémentaire de 2,3 milliards de dollars est proposé pour le logement et l'infrastructure par l'entremise du Fonds pour bâtir des collectivités fortes, en plus de 837 millions de dollars visant à renforcer les partenariats de sécurité de l'OTAN.

Ce budget supplémentaire des dépenses reflète également plusieurs initiatives annoncées dans le budget de 2025 et la Mise à jour économique du printemps, notamment le soutien aux arts, à la culture, au patrimoine et aux médias canadiens, l'amélioration de la sécurité alimentaire dans les collectivités éloignées, l'accroissement de la diversification commerciale et l'appui aux opérations visant à promouvoir la paix et la sécurité au Moyen‑Orient.

De plus, ce budget supplémentaire des dépenses prévoit plus de 1,2 milliard de dollars en financement destiné au secteur des transports. Ce montant comprend 736,8 millions de dollars pour les besoins de fonctionnement et d'immobilisation de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, 261,8 millions de dollars pour VIA Rail Canada et 210,4 millions de dollars pour les services de traversiers de Marine Atlantique.

Citation

« Grâce à ces investissements, le gouvernement soutient le logement et les services essentiels, renforce les collectivités, améliore la sécurité du Canada et contribue à la paix et à la stabilité internationales. »

- L'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor

Faits en bref

Ensemble, le Budget principal des dépenses 2026‑2027 et le Budget supplémentaire des dépenses (A) portent les dépenses prévues pour 2026‑2027 à 241,5 milliards de dollars en dépenses votées et à 272,4 milliards de dollars en dépenses législatives déjà autorisées par des lois existantes, pour un total de 513,9 milliards de dollars en dépenses budgétaires prévues afin d'offrir des programmes et des services à la population canadienne.

Une liste mise à jour des affectations de 2025‑2026 provenant du crédit 50 du Conseil du Trésor est incluse en ligne dans ce budget supplémentaire des dépenses.

Le budget supplémentaire des dépenses permet au gouvernement de demander des fonds supplémentaires au cours de l'exercice lorsqu'un financement supérieur à celui initialement approuvé dans le budget principal des dépenses est requis.

L'ensemble des documents budgétaires comprend les plans ministériels, les rapports sur les résultats ministériels, le budget principal des dépenses et le budget supplémentaire des dépenses, qui sont déposés tout au long de l'exercice, au besoin.

Les montants figurant dans le budget supplémentaire des dépenses correspondent à des montants « pouvant aller jusqu'à » pour chaque organisation fédérale présentant une demande d'autorisation de dépenser.

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SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

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