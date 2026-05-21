TORONTO, le 21 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor, et l'honorable Andrea Khanjin, ministre de la Réduction des formalités administratives de l'Ontario, ont organisé la toute première réunion des ministres du fédéral, des provinces et des territoires (FPT) responsables de l'élimination du fardeau administratif.

En ce jour historique, et dans une démarche commune pour renforcer l'économie canadienne, les ministres ont tenu une réunion pour s'attaquer aux formalités administratives qui peuvent freiner la croissance et nuire à la compétitivité et à la capacité d'investissement des entreprises. Les ministres ont discuté des mesures que leur gouvernement prend pour éliminer les règles inutiles et simplifier les processus afin de mieux soutenir la population et les entreprises canadiennes.

Les ministres ont réaffirmé leur objectif commun de faire en sorte que les gouvernements travaillent plus rapidement et plus intelligemment pour les Canadiennes et Canadiens en simplifiant les exigences et les services numériques, et en mettant à jour les politiques et les règlements. Les ministres ont discuté du potentiel des outils d'intelligence artificielle (IA) pour aider à éliminer le fardeau administratif, accélérer les décisions, améliorer la conformité et ouvrir la voie à des services gouvernementaux plus modernes et efficaces.

Comme prochaines étapes clés, les ministres souhaitent continuer à collaborer sur la prestation des services visant à rendre les exigences des gouvernements plus claires et plus faciles à respecter. Les ministres se réuniront à nouveau à l'automne 2026, une fois que les responsables du fédéral, des provinces et des territoires auront élaboré un plan de travail visant à suivre les progrès accomplis et à soutenir les efforts en vue de réduire les formalités administratives grâce à une solide collaboration.

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SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

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