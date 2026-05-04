OTTAWA, ON, le 4 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor, a fait aujourd'hui la déclaration suivante en réponse au rapport du Bureau du vérificateur général du Canada sur l'accessibilité dans la fonction publique :

« En tant que plus grand employeur et fournisseur de services au pays, le gouvernement du Canada s'est engagé à bâtir une fonction publique fédérale diversifiée, accessible et inclusive, où chaque fonctionnaire a la possibilité de réussir.

Conformément à cet engagement, je remercie la vérificatrice générale pour son travail et j'accueille favorablement ses recommandations.

Le rapport met en lumière les progrès réalisés à l'échelle du gouvernement et identifie des mesures importantes qui nous aideront à mieux prévenir et à éliminer les obstacles. Nous travaillerons pour mettre en œuvre les améliorations recommandées, en mettant l'accent sur une mobilisation active et constante du personnel en situation de handicap.

Des initiatives comme le Passeport pour l'accessibilité en milieu de travail du gouvernement du Canada (le Passeport) aident les fonctionnaires en situation de handicap et leurs gestionnaires à cerner les obstacles en milieu de travail et à collaborer à des solutions selon une approche commune et cohérente. Une application numérique du Passeport a récemment été mise à la disposition des organisations de la fonction publique, et une communauté de pratique a été créée pour accroître la sensibilisation et partager les pratiques exemplaires liées à l'utilisation du Passeport.

La fonction publique a réalisé des progrès importants, notamment l'embauche de plus de 7 000 personnes en situation de handicap additionnelles, et elle continuera de faire progresser la Loi canadienne sur l'accessibilité, de renforcer une culture d'accessibilité et de promouvoir l'inclusion.

Lorsque nous travaillons ensemble en faveur de l'accessibilité, tout le monde en bénéficie, nos institutions s'en trouvent renforcées et nous reflétons mieux les personnes que nous servons. »

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SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

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