OTTAWA, ON, le 8 sept. 2025 /CNW/ - L'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor, a déclaré aujourd'hui au sujet de l'examen du fardeau administratif d'une durée de 60 jours :

« Je suis fier d'annoncer aujourd'hui que nous avons publié des rapports d'étape qui recensent près de 500 initiatives récentes et prospectives visant à simplifier l'accès aux services, à éliminer les chevauchements et à réduire les coûts pour les Canadiens, les Canadiennes et les entreprises. Ces rapports marquent une avancée importante dans notre engagement continu à éliminer le fardeau administratif.

Les initiatives proposées comportent des avantages importants pour la population canadienne, comme un accès plus rapide aux nouveaux médicaments. Elles soutiendront également des secteurs économiques clés, tels que les transports et l'agriculture, en accélérant la prise de décisions et en rationalisant les processus pour accroître la productivité. La réduction du fardeau administratif appuiera les priorités du gouvernement du Canada, comme l'examen plus efficace des projets pour stimuler la croissance économique et une plus grande collaboration avec les partenaires commerciaux afin de réduire les obstacles et de faciliter la mise en marché des produits.

Nous allons de l'avant avec ces initiatives et d'autres afin de prendre des mesures concrètes pour réduire le fardeau administratif pour les Canadiens et les Canadiennes et aider les entreprises canadiennes à demeurer concurrentielles. Le Bureau de réduction du fardeau administratif, dirigé par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, mènera les travaux avec les organismes de réglementation fédéraux pour faire avancer les initiatives. Par exemple, le Bureau collaborera avec des partenaires et des parties prenantes pour mener des examens horizontaux des formalités administratives, ce qui permettra d'éliminer davantage les obstacles réglementaires pour les entreprises et d'offrir un service réglementaire amélioré et plus rapide. Les provinces et les territoires seront également mis à contribution afin de soutenir une approche collaborative.

Je vous invite à consulter les rapports et à constater comment, ensemble, nous bâtissons un système de réglementation plus rapide, plus simple et plus concurrentiel. »

Liens connexes

Restez branchés

X : @SCT_Canada

Facebook : Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada | Facebook

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/424247/

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Personnes-ressources (média) : Matthieu Perrotin, Directeur des enjeux et directeur adjoint des communications, Cabinet du président du Conseil du Trésor, [email protected]; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-SCT-9-SCT (1-855-827-9728), Courriel : [email protected]