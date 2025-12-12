BRAMPTON, ON, le 12 déc. 2025 /CNW/ - L'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor, tiendra un événement à l'Université métropolitaine de Toronto, campus de Brampton, afin de mettre de l'avant les investissements prévus dans le budget fédéral pour la construction d'infrastructures majeures pour le 21e siècle.

Un point de presse suivra l'événement.

Veuillez confirmer votre présence en communiquant avec le service des relations avec les médias du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada ([email protected]) avant 11 h le lundi 15 décembre 2025.

Date

Le lundi 15 décembre 2025

Heure (locale)

14 h

Endroit

150, Central Park Drive

Université métropolitaine de Toronto - Faculté de médecine

Campus de Brampton

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Les médias peuvent s'adresser à : Matthieu Perrotin, Directeur des enjeux et directeur adjoint des communications, Cabinet du président du Conseil du Trésor, [email protected]; Relations avec les média, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), Courriel : [email protected]