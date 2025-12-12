Avis aux medias - Le ministre Ali présente les investissements prévus dans le budget fédéral visant à bâtir de grands projets English
12 déc, 2025, 15:00 ET
BRAMPTON, ON, le 12 déc. 2025 /CNW/ - L'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor, tiendra un événement à l'Université métropolitaine de Toronto, campus de Brampton, afin de mettre de l'avant les investissements prévus dans le budget fédéral pour la construction d'infrastructures majeures pour le 21e siècle.
Un point de presse suivra l'événement.
Veuillez confirmer votre présence en communiquant avec le service des relations avec les médias du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada ([email protected]) avant 11 h le lundi 15 décembre 2025.
Date
Le lundi 15 décembre 2025
Heure (locale)
14 h
Endroit
150, Central Park Drive
Université métropolitaine de Toronto - Faculté de médecine
Campus de Brampton
