BRAMPTON, ON, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor du Canada, s'est rendu dans les locaux de Brannon Steel à Brampton, en Ontario, pour réitérer les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement du Canada pour protéger et transformer les industries canadiennes de l'acier et du bois d'œuvre.

Le monde change rapidement. Les États-Unis, la plus grande économie mondiale, transforment fondamentalement toutes leurs relations commerciales, ce qui cause d'importantes perturbations et de grands bouleversements pour les Canadiens et les Canadiennes. Il est temps de transformer notre économie, qui dépend actuellement d'un seul partenaire commercial, en une économie plus forte, autonome et résiliente face aux secousses mondiales. Nous devons donc travailler avec empressement et détermination afin de transformer nos industries stratégiques pour qu'elles puissent s'adapter, soutenir la concurrence et s'imposer dans ce nouveau contexte mondial.

Le gouvernement du Canada a agi rapidement pour protéger et renforcer les secteurs les plus touchés par les droits de douane des États-Unis. En effet, nous avons instauré de nouvelles mesures pour aider les travailleurs à acquérir de nouvelles compétences, aider les entreprises qui se modernisent et se diversifient et stimuler la demande intérieure à l'égard des produits canadiens. Nous bâtissons l'économie de demain et, ce faisant, nous veillons à ce que les travailleurs et les industries soient prêts à saisir les occasions qu'elle présentera.

Pour faire suite aux mesures annoncées précédemment visant à contribuer à la transformation des industries de l'acier et du bois d'œuvre du Canada, le gouvernement du Canada prendra les mesures suivantes :

Limiter davantage les importations d'acier étranger afin de garantir aux producteurs d'acier canadiens un meilleur accès au marché intérieur

Le Canada resserrera les niveaux des contingents tarifaires sur les produits d'acier provenant de pays non-signataires d'un accord de libre-échange (ALE) de 50 % à 20 % des niveaux de 2024.

Pour les partenaires non-membres de l'ACEUM avec lesquels nous avons conclu un accord de libre-échange, le Canada réduira les niveaux des contingents tarifaires pour les produits sidérurgiques de 100 % à 75 % des niveaux de 2024.

Le Canada imposera des droits de douane globaux de 25 % sur certains produits dérivés de l'acier importés comme les tours éoliennes, les bâtiments préfabriqués, les attaches et les fils métalliques.

Le Canada renforcera aussi ses mesures frontalières afin de lutter contre le dumping d'acier étranger et de surveiller la conformité aux surtaxes applicables. Pour ce faire, nous doterons l'Agence des services frontaliers du Canada d'une équipe vouée à la conformité des produits de l'acier, nous améliorerons la détection des fausses déclarations et nous allons améliorer l'outil de signalement en ligne.

Pour abandonner progressivement l'utilisation d'acier importé et donner aux entreprises canadiennes le temps nécessaire pour adapter leurs chaînes d'approvisionnement pour utiliser de l'acier canadien, la remise temporaire des droits de douane canadiens sur les importations arrivera à échéance le 31 janvier 2026 en ce qui concerne l'acier utilisé au Canada pour la fabrication, le conditionnement d'aliments et de boissons et la production agricole.

Ces mesures permettront de rehausser la compétitivité des producteurs d'acier canadiens en les protégeant contre le détournement des courants commerciaux. Elles généreront également plus de 1 milliard de dollars en nouvelle demande intérieure à l'égard de l'acier canadien.

Faciliter la construction à l'aide d'acier et de bois d'œuvre canadiens

Afin de rendre le transport de l'acier et du bois d'œuvre canadiens plus abordable au pays, le Canada collaborera avec les compagnies ferroviaires afin de réduire de 50 % les tarifs de transport interprovincial de l'acier et du bois d'œuvre canadiens à compter du printemps 2026.

Afin de maximiser l'utilisation du bois d'œuvre canadien dans la construction résidentielle, Maisons Canada donnera la priorité aux projets pluriannuels prêts à démarrer qui peuvent être lancés dans les 12 mois et qui utilisent des produits du bois canadiens.

Avec une allocation de fonds d'environ 700 millions de dollars l'année prochaine, Maisons Canada, notre nouvelle agence fédérale de construction de logements, créera à elle seule une nouvelle demande de 70 à 140 millions de dollars pour les produits du bois canadiens et attirera des capitaux privés et provinciaux qui multiplieront son impact.

Enfin, plus tard cette année, le gouvernement du Canada mettra en œuvre sa politique « Achetez canadien », qui exige que tous les contrats d'une valeur supérieure à 25 millions de dollars accordent la priorité aux matériaux canadiens, dont l'acier et le bois d'œuvre. Cette mesure s'appliquera aussi à l'ensemble des subventions et contributions fédérales.

Renforcer la protection des travailleurs et des entreprises du secteur de l'acier et du bois d'œuvre du Canada pour leur permettre de s'adapter et de prospérer dans ce nouveau contexte mondial

Le Canada réservera plus de 100 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2025-2026, aux coûts du programme, en vue d'octroyer du soutien aux employeurs admissibles de tous les secteurs qui ont conclu une entente de travail partagé et s'engagent à soutenir la formation des employés dont les heures de travail ont été réduites. Cette mesure permettra d'augmenter le remplacement du revenu des travailleurs admissibles, ce faisant, d'aider jusqu'à 26 000 travailleurs canadiens de différents secteurs, dont ceux de l'acier et du bois d'œuvre.

Afin de garantir que les entreprises disposent du financement et du soutien au crédit dont elles ont besoin pour maintenir et restructurer leurs activités pendant cette période de transformation, le Canada fournira 500 millions de dollars supplémentaires au Programme de garantie du bois d'œuvre résineux de la Banque de développement du Canada.

Pour aider les entreprises du secteur forestier du bois d'œuvre résineux faisant face à des problèmes de liquidités, le Canada réservera un financement de 500 millions de dollars dans le cadre du programme de Crédit pour les grandes entreprises touchées par les droits de douane.

Pour permettre aux entreprises du secteur du bois d'œuvre d'accéder plus facilement à l'aide fédérale, ces dernières pourront soumettre leurs demandes par le biais d'un guichet unique qui les aidera à s'orienter dans la série de programmes d'aide qui leur sont offerts.

Afin d'examiner et de rendre compte de moyens qui permettraient à l'industrie forestière de maintenir sa compétitivité à long terme, le Canada mettra sur pied un groupe de travail sur la transformation du secteur forestier canadien. Ce groupe de travail sollicitera les commentaires et les recommandations des provinces, territoires et de l'industrie sur la gestion de la transformation du secteur.

En cette période cruciale de l'histoire canadienne, nous passons de la dépendance à la résilience. Au moyen de l'acier et du bois d'œuvre canadiens, nous bâtirons un Canada fort.

Citation

« Je sais trop bien à quel point notre industrie de l'acier est importante pour cette région, pour l'Ontario et pour le Canada, et ces nouvelles mesures contribueront à protéger et à transformer les industries canadiennes de l'acier ainsi que du bois d'œuvre. »

- L'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor

Faits en bref

Plus tôt cette année, en juillet, août et septembre, le gouvernement du Canada a annoncé une série de nouvelles mesures stratégiques pour les travailleurs et les entreprises des secteurs les plus touchés par les droits de douane américains et les perturbations commerciales.

Le gouvernement a reçu près de 1 500 demandes d'entreprises des secteurs de l'acier et de l'aluminium, du bois, de la fabrication, de l'automobile et des produits de la mer dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire. Seulement dans le secteur de l'acier, plus de 230 entreprises ont présenté une demande, et du soutien est déjà offert rapidement.

Au moyen d'un financement ciblé, les entreprises canadiennes intègrent de nouvelles technologies, lancent de nouveaux produits pour diversifier les marchés et établissent leur rôle dans les chaînes d'approvisionnement nationales, et ces améliorations favorisent leur participation au commerce mondial.

Ces investissements protègent déjà les travailleurs en offrant du soutien à près de 37 000 Canadiens et Canadiennes en cette période d'incertitude. Jusqu'ici, ils ont empêché que plus de 14 000 Canadiens perdent leur emploi. Plus généralement, dans l'ensemble de notre économie, l'emploi rebondit après les premières conséquences de la guerre commerciale. En effet, 120 000 emplois ont été créés depuis le mois de mars.

